Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemelerin sonunda Mesleki ve Teknik lise öğrencileri için meslek ders kitaplarının da ücretsiz kitap kapsamına alınmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülkemizde 47 alan ve 105 dalda eğitim veren 3 bin 156 meslek lisesinin bulunduğunu ve bu okullarda okuyan öğrencilere temel ders kitaplarının yanında meslek ders kitaplarının da ücretsiz olarak dağıtılacağı müjdesini verdi.

Bakan Özer, sektöre paralel düzenlemeleri ve ilk kez bu yıl başlayan ücretsiz kitap uygulamasını “Böylece mesleki ve teknik eğitimde, eğitim programlarının sektörün reel ihtiyaçlarına göre güncellenmesinin ardından meslek ders kitaplarını da ilk kez ücretsiz kitap kapsamına almış bulunuyoruz." şeklinde ifade etti.

Kitaplar dağıtıldı:

Geniş bir eğitim kadrosuyla hazırlanan, 47 alanda kullanılacak 87 farklı derse yönelik toplamda 1 milyon 680 bin 92 kitap basılarak Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde eğitim gören 9. Sınıf öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. Özer, yapılan düzenlemeler doğrultusunda amaçlarını “Ulusal bazda tüm öğrencilere sunulan içeriklerin, bilgiyi üreten, günlük hayatta kullanabilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan, üretimin her kademesinde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman gücü yetiştirmeyi sağlaması hedefimiz olmalıdır." sözleriyle belirtti.

Bir yenilik daha: Karekod:

Ders kitaplarında yer alan uygulamaların animasyon ve videolarla desteklenmesi için kitaplara karekod uygulaması getirildi. Bu sayede öğrenciler karekodları okutarak ilgili konu hakkında daha kapsamlı ve kolay anlaşılır bilgiye erişecek.

Ayrıca Bakan Özer öğrenci ve öğretmenlerin hazırlanan 9. ve 10. sınıf meslek dersi kitaplarının dijital formatlarına "http://meslek.eba.gov.tr" ve "http://eba.gov.tr" adreslerinden erişim sağlayabileceklerini, 11. ve 12. Sınıf ders kitaplarının hazırlığının devam etmekte olduğunu aktardı.