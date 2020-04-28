Facebook, geçtiğimiz günlerde Facebook'un mesajlaşma uygulaması olan Messenger için duyurduğu yeni özelliği Rooms’u şimdi WhatsApp’ta da kullanılabilir hale getiriyor. WhatsApp’ın son beta sürümünde Messengers Rooms geçişinin bulunması, Facebook'un özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Koronavirüs salgını, dünya çapında insanların iletişim alışkanlıklarının da değişmesine neden oldu. Evden çalışmak zorunda kalan birçok çalışan, uzaktan eğitim alan öğrenciler ve aileleriyle görüşmek isteyen diğer insanlar, geçmişte olduğundan çok daha yoğun bir şekilde video konferans uygulamalarını kullanıyorlar.

Video konferans uygulamalarının popüler hale gelmesi, sosyal medya devi Facebook’un da bu alanda harekete geçmesine neden oldu. Bu konuda ilk hamlesini yapan Facebook, geçtiğimiz günlerde Messenger Rooms özelliğini duyurmuştu. Şimdi ortaya çıkan bir bilgi, Facebook’un Messenger Rooms’u WhatsApp’a da taşıyacağını gösteriyor.

WhatsApp’ın beta sürümünde Messenger Rooms geçişi bulundu

WABetaInfo’nun WhatsApp’ın 2.20.139 nolu sürümünde yaptığı araştırmada Messenger Rooms’a bir geçiş bulundu. Bu geçiş şu anda çalışmıyor. Ancak kısayolun varlığı Facebook’un Zoom’la mücadelesinin bir ayağı olarak yeni özelliği önümüzdeki günlerde kullanıma sokulabileceğini gösteriyor.

Facebook, Zoom’un koronavirüs salgını nedeniyle kazandığı başarıyı paylaşmak için Messenger Rooms’u hızla kendi uygulamalarında yaygınlaştırmak istiyor. Bu nedenle Messenger Rooms’un Messenger’ın ardından WhatsApp’a da gelmesi olağan bir gelişme.

Ayrı bir uygulamaya gerek kalmadan Messenger Rooms kullanılabiliyor

Facebook’un yeni Messenger Rooms özelliği ile canlı yayın yapan bir kişi, paylaştığı bağlantı ile diğer insanların istediği zaman katılabileceği bir Canlı Yayın Odası kurmuş olacak. WhatsApp ve Messenger’ın yaygın olarak kullanılması, Messenger Rooms’un ayrı bir uygulama kurulmadan kullanılmasını sağlıyor. Yeni bir uygulama kurulmaması ise kullanıcıların bu özelliği yaygın bir şekilde kullanabilmesini sağlayabilir.

Facebook’n WhatsApp’a getireceği Messenger Rooms özelliğinin ne zaman halka açık sürümde yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak özelliğin WhatsApp’a gelmesi insanların video konferans görüşmeleri için WhatsApp’ı tercih etmesine neden olabilir.