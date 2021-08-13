Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde ön satışa sunduğu yen tokeni, ilk işlem gününde yüzde 500 artış yaşayarak 160 lirayı gördü. Paribu'da yaşanan yoğunluk sebebiyle sistem kilitlendi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda kendi tokeni için Paribu ile anlaştıklarını duyurmuş, ardından geçtiğimiz günlerde ön satışa sunulan 'seçenek 2' olarak anılan 500 bin token 30 saniye içerisinde tükenmişti. Ayrıca 'seçenek 1' olarak sunulan 20 milyon tokenin ön satışı ise 1,5 saatte tamamlandı. Yalnızca ön satışları ile Fenerbahçe'ye 436 milyon TL kazandıran Fenerbahçe Token, bugün işlem görmeye başladı.

İlk işlem gününde anlaşmalı platform Paribu'da yüksek ilgi ile karşılaşan Fenerbahçe Token, kısa sürede yüzde 500 artış yaşayarak 160 lirayı gördü. Başlangıçta 32 liradan listelenen Fenerbahçe Token'in yükselişi devam ederken, yaşanan ilgi sebebiyle Paribu'da sistem kilitlendi.

Paribu'dan açıklama:

Sistemde meydana gelen aksaklıklar sebebiyle bir açıklama yapan Paribu, ''Yoğunluk nedeniyle emir ve işlemlerde aksaklık yaşanmaktadır. Aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için teknik ekibimiz müdahale etmektedir'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Token'in ilk işlem gününün ardından bir blog yayınlayan Paribu, ön satışlarını rekor seviyede satışla tamamlayan Fenerbahçe Token'in hacminin 3,5 saatte 150 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Paribu blog yazısında aynı zamanda 'bu kadar miktarda taraftar tokeninin bu kadar kısa sürede satılmasının' dünya genelinde bir rekor olduğunu belirtti.

Fenerbahçe ve Paribu ortaklığı ile geliştirilen Fenerbahçe Token, kripto paraya sahip olan taraftarlara pek çok ayrıcalık getirecek. Fenerbahçe Token'i olan taraftarlar, kulübün geleceğini etkileyen anketlerde de söz sahibi olma, oyuncular ve takım yönetimi ile tanışma gibi şanslar elde edebilecek. Tabii ki ayrıca bu token, takım için de büyük bir gelir kaynağı olacak.