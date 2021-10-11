Mesut Özil'in geçtiğimiz gün yaptığı "heyecan verici şeyler" açıklamasının detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Özil, geçtiğimiz yıl kurduğu M10Streetwear isimli marka bünyesinde bir kripto para piyasaya sürecek. Bu kripto para birimi 'M10' olarak isimlendirilecek.

Geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, yakın bir gelecekte heyecan verici şeyler açıklayacağını söylemişti. Bu paylaşımında yeni profil resmini de paylaşan futbolcu, aslında o heyecan verici yeniliklerin neler olacağının sinyallerini vermişti. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

The Sun'da yer alan bir habere göre Özil, geçtiğimiz yıl kurduğu markasının altında kendi kripto para birimini piyasaya sürecek. M10Streetwear isimli marka bünyesinde hayata geçirilecek kripto paranın isminin ise M10 olacağı ifade ediliyor. Peki bu kripto para ne işe yarayacak? Kripto para yatırımcıları, bir futbolcunun kripto para birimiyle ne yapabilirler?

M10, Bitcoin ile takas edilebilecek

Edinilen bilgilere göre Mesut Özil'in kripto para birimi, Bitcoin ile doğrudan takas edilebilecek. Yani Bitcoin karşılığında M10 ya da tam tersi yapılabilecek. Ayrıca bu kripto para birimiyle M10Streetwear alışverişlerinde indirim gibi ayrıcalıklara sahip olacaklar. En şanslı yatırımcılar ise Fenerbahçe'nin yıldızıyla bir araya gelme ve tanışma imkanı yakalayacak.

Mesut Özil'in kripto parasının ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor. Ancak The Sun'ın haberine göre kripto para birimi, önümüzdeki birkaç gün içerisinde piyasaya sürülecek. Yatırımcılar ve sektör uzmanları, bu kripto para biriminin büyük ilgi göreceğini düşünüyorlar.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.