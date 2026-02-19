Meta, Bu Yıl Apple Watch'a Rakip Olacak Akıllı Saat Tanıtabilir!

Meta'nın 4 yıl önce rafa kaldırdığı akıllı saati için kolları sıvadığı bildirildi. Apple Watch'a rakip olacak saatin bu yıl geleceği iddia edildi.

Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformları bünyesinde bulunduran Meta, aynı zamanda kendi ürünleriyle de karşımıza çıkıyordu. Çok uzun yıllardır da şirketin bir akıllı saat çıkarmayı planladığı konuşuluyordu. Ancak 2022 yılında bu planın rafa kaldırıldığı aktarılmıştı. Görünüşe göre şirket bu ürüne geri dönme kararı aldı.

The Information tarafından paylaşılan yeni bir habere göre Meta, akıllı saatini piyasaya sürmek için kolları sıvadı. Saatin bazı özellikleri ve ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda da bilgiler paylaşıldı.

Meta’nın Apple Watch rakibi akıllı saati bu yıl gelebilir

İddiaya göre Meta, Apple Watch modellerine rakip olacak akıllı saatini bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Saatin çok sayıda sağlık özellikleriyle donatılacağı belirtilmiş. Ayrıca Meta’nın yapay zekâ modellerinden güç alan yapay zekâ özelliklerine de sahip olacağı aktarılmış. Malibu 2 kod adına sahip ürün hakkında maalesef başka bir detay yok.

Meta, akıllı saat çıkarmayı aslında yıllardır istiyordu. Ancak 2022 yılında teknik zorluklar ve masrafları azaltma çabaları kapsamında bu ürünü rafa kaldırmıştı. Şimdi ise bu fikre geri dönüldü. Eğer gerçekten saat çıkarsa Apple’a dişli bir rakip olabilir. Zaten Apple da kendi akıllı gözlüklerini çıkarıp Meta’ya rakip olmak istiyor. Önümüzdeki yıllarda bu tarz ürünlerde ciddi bir Meta-Apple rekabeti izleyebiliriz.