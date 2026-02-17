Meta'dan Akılalmaz Patent: Öldüğünüzde Instagram, Facebook Hesaplarınızda Yapay Zeka Paylaşım Yapacak

Meta'nın aldığı yeni patente göre öldüğünüzde sosyal medya hesaplarınızdaki tüm veriler incelenecek ve dijital kopyanız hesaplarınızı kullanmaya devam edecek.

Meta, sosyal medyada ezber bozacak bir patente imza attı. Şirket, bir kullanıcının ölümünden sonra bile hesabının paylaşım yapmaya ve mesajlaşmaya devam etmesini sağlayabilecek bir yapay zekâ sistemi için patent aldı.

Patenti onaylanan bu başvuruya göre Meta artık vefat eden bir kullanıcının gönderilerini, yorumlarını, beğenilerini, mesajlarını ve ses kayıtlarını analiz ederek onun dijital kişiliğini yeniden oluşturabiliyor.

Vefat edenlerin sesli ve görüntülü kopyaları geliyor

Bu yapay zekâ modeli, kişinin sosyal medya davranışlarını taklit ederek sanki hâlâ hayattaymış gibi içerik paylaşabiliyor, yorum yapabiliyor ve diğer kullanıcılarla mesajlaşabiliyor. Patent metninde, sistemin “kullanıcının sosyal ağda bulunmadığı durumlarda” devreye girebileceği belirtiliyor. Bu durum uzun bir ara olabileceği gibi ölüm gibi kalıcı bir ayrılık da olabilir.

Patentte daha da dikkat çekici bir ihtimalden söz ediliyor. Yapay zekâ destekli sistem sadece yazılı içerik değil, sesli hatta görüntülü görüşmeleri bile simüle edebilir. Yani teorik olarak bir kişinin dijital kopyası, onun sesiyle konuşabilir ve görüntüsünü taklit edebilir. Bu teknoloji özellikle Facebook ve Instagram gibi Meta’ya ait platformlar düşünülerek tasarlanmış görünüyor.

Zuckerberg daha önce sinyal vermişti

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, 2023 yılında yaptığı bir röportajda yapay zekânın insanların kaybettikleri yakınlarının anılarıyla etkileşime geçmesine yardımcı olabileceğini söylemişti. Hatta gelecekte bireylerin yapay zekâ kopyalarının oluşturulabileceğini ima etmişti.