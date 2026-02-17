Tümü Webekno
Amazon'da indirim! Stickerlarda indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

Meta'dan Akılalmaz Patent: Öldüğünüzde Instagram, Facebook Hesaplarınızda Yapay Zeka Paylaşım Yapacak

Meta'nın aldığı yeni patente göre öldüğünüzde sosyal medya hesaplarınızdaki tüm veriler incelenecek ve dijital kopyanız hesaplarınızı kullanmaya devam edecek.

Meta'dan Akılalmaz Patent: Öldüğünüzde Instagram, Facebook Hesaplarınızda Yapay Zeka Paylaşım Yapacak
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Meta, sosyal medyada ezber bozacak bir patente imza attı. Şirket, bir kullanıcının ölümünden sonra bile hesabının paylaşım yapmaya ve mesajlaşmaya devam etmesini sağlayabilecek bir yapay zekâ sistemi için patent aldı.

Patenti onaylanan bu başvuruya göre Meta artık vefat eden bir kullanıcının gönderilerini, yorumlarını, beğenilerini, mesajlarını ve ses kayıtlarını analiz ederek onun dijital kişiliğini yeniden oluşturabiliyor.

Vefat edenlerin sesli ve görüntülü kopyaları geliyor

2

Bu yapay zekâ modeli, kişinin sosyal medya davranışlarını taklit ederek sanki hâlâ hayattaymış gibi içerik paylaşabiliyor, yorum yapabiliyor ve diğer kullanıcılarla mesajlaşabiliyor. Patent metninde, sistemin “kullanıcının sosyal ağda bulunmadığı durumlarda” devreye girebileceği belirtiliyor. Bu durum uzun bir ara olabileceği gibi ölüm gibi kalıcı bir ayrılık da olabilir.

Patentte daha da dikkat çekici bir ihtimalden söz ediliyor. Yapay zekâ destekli sistem sadece yazılı içerik değil, sesli hatta görüntülü görüşmeleri bile simüle edebilir. Yani teorik olarak bir kişinin dijital kopyası, onun sesiyle konuşabilir ve görüntüsünü taklit edebilir. Bu teknoloji özellikle Facebook ve Instagram gibi Meta’ya ait platformlar düşünülerek tasarlanmış görünüyor.

Zuckerberg daha önce sinyal vermişti

3

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, 2023 yılında yaptığı bir röportajda yapay zekânın insanların kaybettikleri yakınlarının anılarıyla etkileşime geçmesine yardımcı olabileceğini söylemişti. Hatta gelecekte bireylerin yapay zekâ kopyalarının oluşturulabileceğini ima etmişti.

Yakın Gelecekte Ekran Kartı Bulmakta da Zorlanacağız! Yapay Zekâ Ekran Kartı Pazarını da Ele Geçirdi... Yakın Gelecekte Ekran Kartı Bulmakta da Zorlanacağız! Yapay Zekâ Ekran Kartı Pazarını da Ele Geçirdi...
Gündemi Sarsan Yapay Zeka Aracı OpenClaw'ın Kurucusu OpenAI'a Transfer Oldu Gündemi Sarsan Yapay Zeka Aracı OpenClaw'ın Kurucusu OpenAI'a Transfer Oldu
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com