Meta, 2018 yılında Facebook'taki güvenlik açığı nedeniyle Avrupa Birliği'nden 263 milyon dolar ceza aldı. Kişisel veriler ele geçirildi.

Meta, 2018 yılına ait bir güvenlik ihlali nedeniyle Avrupa Birliği'nde 263 milyon dolar ceza aldı. Bu ceza Facebook'ta milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerinin izinsiz erişime açılmasından dolayı verildi.

2018 yılında yaşanan ihlal, kullanıcıların Facebook sayfalarını başkalarıyla paylaşabilmesine olanak tanıyan bir özellikteki güvenlik açığından kaynaklandı. Kötü niyetli kişiler tarafından kullanılarak, kullanıcıların profillerine izinsiz erişim sağlanmasına neden oldu.

263 milyon dolar ceza aldı

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Meta'nın bu durumu zamanında bildirmediğini ve gerekli güvenlik önlemlerini almadığını belirterek büyük bir ceza kesti. Meta, Facebook'taki bu güvenlik açığından dolayı yaklaşık 29 milyon hesabın etkilendiğini ve bunların 3 milyonunun Avrupa Birliği sınırlarında olduğunu açıkladı.

Kişisel verilerin kapsamlı bir şekilde ele geçirildiği, özellikle telefon numaraları, e-posta adresleri ve dini inançlar gibi hassas bilgilerin çalındığı bildirildi. Meta'nın 2018'deki güvenlik ihlali, şirketin kullanıcı verilerine yönelik güvenlik önlemleri konusunda ciddi eksiklikler olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.