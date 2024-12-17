Meta, Ray-Ban Meta gözlüklerine yapay zekâ ve anlık çeviri özellikleri ekledi. Yeni özelliklerle sürekli sohbet ve dil desteği sağlanıyor.

Meta, Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerini gerçek zamanlı yapay zekâ video özelliğiyle güncelledi. Yapılan yeni güncelleme kullanıcıların gözlükleriyle sürekli sohbet etmelerini ve farklı dillerde anlık çeviri yapmalarını mümkün kılıyor.

Meta, Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerine yeni bir güncelleme getirerek gerçek zamanlı yapay zekâ video özelliğini ekledi. Meta, Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri için v11 yazılımını duyurdu.

Yeni gelen özellikler

Yeni güncellemeyle birlikte, kullanıcılar Meta AI ile sürekli sohbet edebilir, konu değiştirebilir veya takip soruları sorabilir. Meta'nın Connect konferansında duyurulmuştu ve gerçek zamanlı video özelliğiyle kullanıcıların gözlüklerinden aldıkları görüntüler hakkında yapay zekâdan anında yanıt alabilmelerini sağlıyor.

Yeni güncelleme ayrıca canlı çeviri özelliği de sunuyor. Ray-Ban Meta sahipleri, İngilizce ile İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca arasında anlık çeviri yapabiliyor. Kullanıcılar, başka bir dilde konuşan kişilerle iletişim kurarken bu kişiler tarafından söylenenleri İngilizce olarak duymakla kalmıyor, aynı zamanda telefonda metin transkripti alabiliyorlar.