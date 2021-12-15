Dünyayı birbirine katan ve ülkemizde de aktif olarak kullanılmış olan İsrailli casus yazılım Pegasus, yeni bir iddiaya göre tamamen devre dışı bırakılacak. Bloomberg tarafından paylaşılan habere göre yazılımın geliştiricisi NSO Group, finans sıkıntısı nedeniyle farklı yollara göz atıyor.

İlk kez 2016 yılında tespit edilen ve İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen ‘Pegasus’ casus yazılımı, ortaya çıkarılan belgelere göre gazeteciler, devlet yetkilileri, iş insanları ve aktivistler gibi pek çok önemli insanın hedef alınmasını kolaylaştırmıştı. Pegasus, bugüne kadarki en büyük siber tehlike olarak nitelendiriliyordu.

Bugünse Bloomberg tarafından çarpıcı bir haber ortaya kondu. Habere göre NSO Group, çokça tartışılan ve tepki çeken Pegasus yazılımını tamamen devre dışı bırakmayı, hatta şirketi bile doğrudan satmayı düşünmeye başladı. Bu düşüncelerin gerekçesi olaraksa NSO Group’un içinde bulunduğu, borçla dolu mali durumdu.

Pegasus, şimdilik her ihtimalde devre dışı bırakılacak:

Ortaya konan iddialara göre NSO Group, şu anda borçlarını ödeyebilmek veya şirketi satabilmek için yeniden finansman sağlamak üzere birden fazla yatırım fonuyla görüşme gerçekleştiriliyor. Şirketin görüştüğü yatırım fonlarının arasındaysa iki ABD merkezli fon şirketinin bulunduğu söyleniyor. Bloomberg, bu iki şirketin ve NSO Group’un “kontrolü ele alma ve Pegasus’u devre dışı bırakma” konusunda konuştuğunu da öne sürdü.

Öte yandan yine Bloomberg’in haberine göre Pegasus casus yazılımının devre dışı bırakılması, NSO Group’u da olumsuz etkileyebilir, hatta etkileyecek. Zira şirket, gelirinin yarısını bu casus yazılıma bağlamış durumda. Şirketin yeniden finanslanması durumundaysa yatırım kurumlarının 200 milyon dolara kadar para verebileceği, Pegasus’un arkasındaki bilgi birikimininse savunma amaçlı siber güvenlik hizmetlerine dönüştürmek ve belki de drone teknolojisi geliştirmek için kullanılabileceği açıklandı.

Daha önce Suudi Arabistan’ın Türkiye’den özellikle Cemal Kaşıkçı’nın yakınlarının da aralarında olduğu 500 kadar kişiyi izlemek için Pegasus’u kullandığı ortaya çıkmıştı.