WhatsApp'ın casus yazılım şirketi NSO Group'a açtığı dava, 5 yıllık yargılama sürecinin ardından sonuçlandı. Mahkeme, İsrailli şirketi suçlu buldu. Peki bundan sonra ne olacak?

WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, 5 yıl gibi oldukça uzun bir süredir "Pegasus" isimli casus yazılımı geliştiren İsrailli firma olan NSO Group ile davalıktı. Meta'ya göre Pegasus geliştiricileri, uygulamadaki bir açığı istismar etmiş ve 100'den fazla insan hakları savunucusu ve gazeteci gibi kişinin akıllı telefonuna sızmayı başarmıştı.

Davayı inceleyen Kuzey Kaliforniya mahkemesi, Meta'nın iddialarını haklı buldu. Mahkeme heyetine göre NSO Group, WhatsApp'taki güvenlik açıklarını kullanarak 1.400'ün üzerinde cihaza sızmıştı. Meta cephesi bu kararı memnuniyetle karşılaşarken NSO Group'tan herhangi bir açıklama gelmedi.

NSO Group'un cezası Mart 2025'te belli olacak

Kuzey Kaliforniya'daki mahkeme, aldığı karar ile yargılama sürecinin ilk aşamasını tamamlamış oldu. Mevcut durumda NSO Group'un suçlu olduğu kesinleşti. Ancak firmaya kesilecek ceza için yeni bir yargılama daha yapılacak. Mart 2025'te görülecek duruşma, şirkete kesilecek cezanın kesinleşmesini sağlamış olacak.

WhatsApp patronu Will Cathcart, yaşananlara ilişkin önemli bir açıklama yaptı. 5 yıldır devam eden hukuk mücadelesini gizliliğin korunması açısından büyük bir zafer olarak nitelendiren Will Cathcart, bu davanın diğer casusluk firmaları için de büyük önem arz ettiğini belirtti. WhatsApp patronuna göre hiçbir casus yazılım şirketi, yasa dışı girişimlere müsamaha gösterilmeyeceğini unutmamalı.