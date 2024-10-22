Meta, dolandırıcılık amaçlı reklamlar için yeni bir yüz tanıma mekanizması oluşturdu. Geliştirilen algoritma, sahte reklamlarda kullanılan ünlü isimlerin yüzleri ile o kişilerin profil fotoğraflarını kıyaslayacak.

Yapay zekâ tabanlı teknolojilerin gelişmesi, sahtecilik girişimlerinin artmasına yol açtı. Artık geliştirilen teknolojiler, ünlü isimlerin yüzlerinin ve seslerinin kullanılarak sahte içerikler üretilmesini sağlıyor. İşte bu durumun farkında olan Meta, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre dolandırıcılık amacıyla ünlülerin ses ve görüntülerinin kullanıldığı reklamlar, artık yüz tanıma sistemleriyle denetlenecek.

Aslına bakacak olursak Meta, yüz tanıma sistemlerine aşina bir firma. Zira geçmişte Facebook için yüz tanıma sistemi oluşturulmuştu ancak bu sistem, sonradan kaldırıldı. İşte yapılan açıklama, yüz tanıma sisteminin bu kez dolandırıcılıkları önlemek amacıyla kullanılacağını gözler önüne seriyor.

Ünlülerin ve kamu görevlilerinin yüzleri taranacak

Meta'nın resmî açıklamasına göre yüz tarama sistemi, Facebook ile Instagram reklamlarında kullanılacak. Ünlüler ile bilindik kamu görevlilerinin yüzlerini tarayacak olan sistem, sonraki aşamada reklamları analiz edecek. Eğer olağan dışı bir durum tespit edilirse reklam içeriğindeki yüz ile o kişiye ait profil fotoğrafı arasında kıyaslama yapılacak. Böylelikle yapay zekâ ile oluşturulmuş sahte görüntüler tespit edilip, kullanıcılara ulaşması engellenmiş olacak.

Meta, söz konusu özelliğin sadece dolandırıcılık amaçlı reklamlara özel olmayacağını söyledi. Yapılan açıklamaya göre bir şekilde hesap bilgilerini kaybeden kullanıcılar, hesap kurtarmak için yüz tarama sisteminden faydalanabilecekler. Ancak bu özelliğin isteğe bağlı olacağını söyleyelim. Meta'ya göre yüz tarama sistemi için kullanılacak veriler, tarama işleminin ardından sunuculardan silinecek.