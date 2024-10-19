Meta AI'ın WhatsApp içerisine dâhil edilmesiyle birlikte şirket yeni özellikler ile desteklemeye devam ediyor.

WhatsApp, Meta AI sohbet botu için yeni bir "sohbet belleği" özelliğini Android kullanıcılarına yönelik beta sürümünde (v2.24.22.9) test etmeye başladı. Bu yeni özellik, yapay zekânın kullanıcılarla olan geçmiş konuşmalardaki bilgileri hatırlamasını sağlayarak daha kişisel ve alakalı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kullanıcıların sevdiği şeyler ve ilgi alanlarına dair detayları hatırlayacak olan Meta AI, böylece daha özelleştirilmiş tavsiyeler ve yanıtlar verebilecek.

Örneğin kullanıcılar sohbet sırasında belirli diyet tercihlerini (veganlık gibi) veya alerjilerini belirttiklerinde, Meta AI bu bilgileri saklayarak gelecekte bu bilgilere dayalı daha doğru öneriler sunabilecek. Bir kullanıcı yemek önerisi istediğinde Meta AI onun sevmediği ya da alerjisi olan yiyecekleri hatırlayarak bu doğrultuda uygun seçenekler sunacak.

Her kullanıcının Meta AI ile sohbeti özgün olacak

Aynı şekilde doğum günleri, favori kitaplar, belgeseller ve podcast'ler gibi kişisel tercihler de kaydedileceği için Meta AI daha bilinçli ve kişisel yanıtlar verecek. Bu sayede Meta AI ile olan sohbetler her kullanıcı için daha doğal olacak.

WhatsApp'ın geliştirdiği bu özellikte kullanıcı gizliliği de önemli bir yer tutuyor. Kullanıcılar, uygulama içinde Meta AI'ın sakladığı bilgileri yönetebilecekleri özel bir arayüze sahip olacak. Bu arayüz sayesinde eski bilgileri güncelleme, yeni tercihleri ekleme veya yapay zekânın hatırladığı bilgileri tamamen silme gibi işlemler kolaylıkla yapılabilecek. Böylelikle kullanıcılar, Meta AI’ın neyi hatırlayıp neyi unuttuğunu kontrol edebilecek.

Şu anda test aşamasında olan bu özellik ilerleyen süreçte kararlı sürümle birlikte tüm kullanıcılara sunulacak.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.