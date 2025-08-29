TIME, 2025 yılında yapay zekâ sektöründeki en etkili isimleri seçti. 100 kişinin bulunduğu listede bir de Türk yer alıyor. Bu isim, tahmin edebileceğiniz üzere dijital sanatçı Refik Anadol!

Dünyaca ünlü iş dergisi TIME'dan yapay zekâ sektörüyle ilgili önemli bir çalışma geldi. Şirket, "2025 TIME100 AI" ismini verdiği yeni bir liste yayımladı. Bu listede 2025 yılında yapay zekâ sektörü üzerine çalışan en etkili 100 kişiye yer veriliyordu. Üstelik listede yer alan isimlerden biri de Türk.

2025 TIME100 AI listesinde yer alan isimlerin çoğu şaşırtıcı değil. Zira bu isimler arasında Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Jensen Huang (NVIDIA CEO'su), Andy Jassy (Amazon CEO'su) ve Dario Amodei (Anthropic CEO'su) gibi teknoloji dünyasına yön veren kişiler yer alıyor. Listede yer alan tek Türk ise pek çoğunuzun tahmin edebileceği üzere Refik Anadol. Dijital tasarım dünyasında çok önemli işler yapan Anadol, TIME ekibinin dikkatinden kaçmadı.

Derginin kapağını da Refik Anadol tasarladı:

*Kapağın tam çözünürlüklü versiyonuna ve TIME ile Refik Anadol arasındaki röportaja buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

2025 TIME100 AI listesinin yer aldığı özel sayının kapak tasarımının Refik Anadol tarafından oluşturulduğunu özellikle belirtelim. TIME ekibi, yukarıda gördüğünüz çalışmanın ortaya çıkması için Türk tasarımcıya 5.000'den fazla eski TIME kapağı sundu. Anadol, bu tasarımları yapay zekâ ile işleyerek bu kapağı oluşturdu. Refik Anadol tarafından yapılan açıklamaya göre yukarıdaki kapak tasarımı, TIME dergisinin görsel tarihinin bir asırlık "rüyasını" temsil ediyor.

Eğer siz de 2025 yılında yapay zekâ sektöründe en çok etkili olan 100 ismi incelemek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Göreceğiniz ekranda herhangi bir sıralama olmadığını özellikle belirtelim. Ayrıca liderler, yenilikçiler, şekillendiriciler ve düşünürler şeklinde farklı kategoriler bulunduğunu belirtelim. Refik Anadol, yenilikçiler kategorisinde yer alıyor.