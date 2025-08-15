Yaklaşan lansman öncesi iPhone 17 Pro hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Ortaya çıkan son bilgiler, cihazın malzeme ve tasarımında önemli değişiklikler olabileceğini öne sürüyor. Bu değişiklikler, Apple’ın uzun süredir kullandığı bazı tasarım tercihlerini geride bırakabileceğini düşündürüyor.

Apple’ın gelecek ay tanıtması beklenen iPhone 17 Pro modeliyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Sızdırılan fotoğraflar, cihazın titanyum yerine alüminyum yekpare kasaya sahip olabileceğini gösteriyor. Bu da neredeyse 10 yıl aradan sonra metal arka panele sahip ilk iPhone’un yolda olabileceği anlamına geliyor.

Ortaya çıkan sızıntı görselleri, iPhone 17 Pro’nun üretim hattından geldiği iddia edilen kasasını gözler önüne seriyor.

Alüminyum kasa iddiası güçleniyor

Fotoğraflarda, arka yüzeyin kasayla tek parça olarak tasarlandığı ve kamera ile MagSafe kablosuz şarj bobinleri için özel kesiklerin bırakıldığı açıkça görülüyor. Bu da Apple’ın bu sefer cam yerine tamamen farklı bir kaplama kullanabileceğini akla getiriyor. Sızıntılar, Pro modellerde uzun süredir kullanılan titanyumdan vazgeçileceğini destekler nitelikte. Yine de bu karelerin gerçek cihaz mı, yoksa sadece maket, kalıp ya da kılıf prototipleri mi olduğu belli değil. Kısacası, henüz hiçbir şey kesinleşmiş değil.

Apple, iPhone 17 serisinin tanıtım tarihiyle ilgili henüz resmi bir duyuru yapmış değil. Ancak önceki yıllara baktığımızda, tanıtımın 9 Eylül’de yapılması, ön siparişlerin 12 Eylül’de açılması ve telefonların 19 Eylül’de raflarda yerini alması kuvvetle muhtemel görünüyor.