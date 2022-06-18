Meta, kullanıcıların avatarlarına kıyafet satın almasına olanak tanıyacak sanal bir giyim mağazası açacağını duyurdu. Önümüzdeki hafta açılacak olan ve şirketin metaverse adımlarının bir parçası olan mağazanın Facebook, Instagram ve Messenger'da yer alacağı ifade edildi.

Gelecekte trilyonlarca dolarlık bir sektör olması beklenen metaverse’e yönelik birçok teknoloji devinden hamle geliyor. Bu konuya en çok ilgi gösteren şirketin Meta (eski adıyla Facebook) olduğunu söylememiz yanlış olmaz. ABD merkezli teknoloji devi, metaverse için adını değiştirmiş ve bu konudaki hamlelerine şimdiden başlamıştı.

Şimdi ise hem sanal hayat ile gerçek hayatı bir araya getirmesi beklenen metaverse hem de sosyal medya platformları konusunda yepyeni bir adım atıldı. CEO Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamalarda, şirketin dijital bir kıyafet mağazası açacağı ifade edildi.

"Meta Avatars Store"

Zuckerberg açıklamalarında mağazaya ‘Meta Avatars Store’, yani ‘Meta Avatar Mağazası’ ismini verdiklerini aktardı. Duyuru, Instagram’ın moda ortaklıkları konusundaki başkan yardımcısı Eva Chen ile birlikte platform üzerinden gerçekleştirilen bir canlı yayında yapıldı. CEO, bu mağazanın kullanıcıların avatarları aracılığıyla kendini ifade etmenin bir yolunu sağlayacağını düşünse de kaç kişinin böyle bir şeye para harcamayı tercih edeceği biraz tartışmalı bir konu.

Şirketin metaverse adımlarının bir parçası olan yeni sanal mağazanın Facebook, Instagram ve Messenger’a geleceğini de ekleyelim. Meta, daha önce bu platformların hepsine avatarları eklemişti. Ayrıca bu mağaza, ilk olarak Balenciaga, Prada ve Thom Browne gibi dev markaların dijital kıyafetlerini de içerecek. Meta’nın şu an fiyatlandırma konusunda herhangi bir bilgi vermediğini, ancak avatarlarda ücretsiz kıyafet seçeneğinin devam edeceğini eklemekte fayda var.

Zuckerberg ayrıca mağazayı geliştiricilerin giysi üretip satabilecekleri açık bir pazar yeri hâlne getirmeyi planladıklarını da sözlerine ekleyerek şunları söyledi: “Dijital ürünler, metaverse’te kendinizi ifade etmek ve yaratıcı bir ekonominin işlemesi için önemli olacak. Yakında daha fazla markayı buraya eklemek ve mağazayı VR’a (sanal gerçeklik) getirmek için oldukça heyecanlıyım.”

Son olarak yeni sanal mağazanın önümüzdeki hafta kullanıma sunmaya başlayacağını belirtelim. Buna göre Meta Avatars Store, ABD, Kanada, Tayland ve Meksika’daki kullanıcılar ile buluşacak. Ayrıca Meta’nın önümüzdeki haftalarda mağaza için yeni markalarla ortaklık kurmayı planladığı gelen haberler arasında yer alıyor.