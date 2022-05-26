Meta CEO'su Mark Zuckerberg, hissedarlarına yaptığı açıklamada metaverse projesinin önümüzdeki 5 yılda 'önemli' miktarda para tüketeceğini açıkladı. Zuckerberg'ün yanı sıra şirketin yönetim kurulundan da önemli bir açıklama geldi.

Ekim 2021’de tüm dünyada yeni bir trendin başlamasına yol açacak metaverse öngörüsünü tanıtan Facebook, bununla birlikte isim değişikliğine de gitmiş ve yeni ismini Meta olarak belirlemişti. Şirket, o günden bu yana metaverse hakkında düzenli olarak açıklamalar yapmaya ve planlarını paylaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Meta CEO’su Mark Zuckerberg’ten yeni bir açıklama geldi. Bloomberg tarafından paylaşılan detaylara göre Zuckerberg, hissedarlarıyla bir araya geldiği son toplantısında şirketin metaverse projesinin önümüzdeki beş yıl boyunca ‘önemli’ miktarda para tüketeceğini açıkladı.

Donanımın herkesi erişebileceği kadar ucuz olması hedefleniyor:

Her yıl gerçekleşen yatırımcı toplantısının bu yılki ayağına katılan Zuckerberg, yatırımcılara “Donanımın herkes için mümkün olduğunca uygun fiyatlı olmasını ve dijital ekonominin büyümesini sağlamak istiyoruz.” açıklamasında bulundu. Zuckerberg’ün açıklamalarından öne çıkanlar burada sonlanırken, şirketin yönetim kurulundan da önemli bir görüş geldi.

Meta Yönetim Kurulu, SEC'e sunduğu belgede şirketin metaverse projesi kapsamındaki “bedenselleştirilmiş internet” ürünlerinin birçoğunun önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde gerçekleşmesinin mümkün olmadığını paylaştı. Bu açıklamalar ve Zuckerberg’ün yatırımcılara uyarı niteliğinde olan açıklaması, Meta’nın parasının büyük bir bölümünün metaverse geleceğine gideceğini gösterdi. Şirket, bunun için zarar etmeyi bile göze alıyor gibi duruyor.