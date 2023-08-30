Meta, Türkiye'deki 3 troll ağını ifşa etti. Bu troll ağlarından en büyüğü, 667 bin dolar gibi dudak uçuklatan bir reklam bütçesine sahipti. Troll ağlarından bir tanesi ise İran ve Türkiye'de ortak olarak çalışıyordu.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden Meta, bugün aslında hepimizi ilgilendiren bir rapor yayınladı. "Adversarial Threat Report" adıyla yayınlanan, Rusya, Türkiye ve Çin gibi bazı ülkelerdeki sosyal medya troll'lerini ifşa eden rapor, dikkat çekici veriler sağlıyor.

Türkiye'deki troll ağlarını zaten genel anlamda biliyoruz. Ancak paylaşılan veriler gerçekten çarpıcı. Öyle ki bir troll ağı, Meta'nın raporuna göre Facebook reklamlarına tam olarak 667 bin dolar (yaklaşık olarak 18 milyon TL) para harcadı. Gelin hep birlikte, Meta'nın paylaştığı rapordaki istatistiklere yakından bakalım.

Kim bu 667 bin dolar para harcayabilen troll ağı?

Meta'nın raporunda, Türkiye'de tespit edilen 3 troll ağından bahsedildiğini görüyoruz. Bunlardan ikisi sadece Türkiye odaklıyken biri ise İran ve Türkiye'de ortak operasyonlar çekiyor gibi görünüyor. Hemen şunu belirtelim; sosyal medya platformlarında gördüğünüz trolleri, birbirlerinden ayrı kişiler gibi düşünmeyin. Bunlar arka planda bir ekip olarak çalışıyorlar. İşte Meta, bu troll ağlarının hesaplarını ve isimlerini ifşa etmiş durumda. Eğer şimdi paylaşacağımız hesaplar tanıdık geliyorsa dikkatli olmalısınız. Troll'lerin tuzağına düşüyorsunuz!

Önce Facebook'ta 667 bin dolar para harcayabilen troll ağından başlayalım. Facebook'ta 60 hesap, 37 sayfa ve 2 gruba sahip olan bu ağ, Instagram'da 20 hesap, X'te (Twitter) 5, TikTok'ta ise 3 hesap kullanarak paylaşımlar yapıyor. "Büyük Türkiye", "Marginale", "Genç Mürteci ve Paylaşımları", "Diriliş Büyük Türkiye", "Büyük Türkiye Sayfası" ve "Gönül Adamı" gibi isimlerle karşımıza çıkan troll ağı, kendi fikirlerini sosyal medyadaki diğer kullanıcılara empoze edebilmek için 667 bin dolar reklam bütçesi kullandı.

*Meta'nın paylaştığı raporun 41. sayfasına ait ekran görüntüsü. 667 bin dolarlık harcamaya ilişkin bilgi veriliyor. Bu troll ağına ait diğer bilgiler, raporun 39 ve 40. sayfalarında yer almaktadır.

Meta'nın araştırmasına göre Türkiye'deki en büyük ikinci troll ağı ise Facebook'ta 34, Instagram'da 12, X'te 4 ve TikTok ile Youtube'da da 1'er hesap ile kullanıcılara ulaşıyor. 21 bin dolar Facebook ve Instagram reklam harcaması yapabilen ağ ile ilgili paylaşılan verilerde, bu troll ağının Facebook'ta 2 milyon, Instagram'da ise 125 bin kullanıcıya ulaşabildiklerine vurgu yapıldığını görüyoruz. "TurkiyehaberiTR", "turkuazgazetes1", "paylasdur" ve "posthaber_net" gibi X hesapları, bu ağ tarafından yönetiliyor.

Raporun 38. sayfasından alınmış ekran görüntüsü. Ağ ile ilgili diğer bilgiler 35, 36 ve 37. sayfalarda yer alıyor.

İran ve Türkiye'de aktif olan diğer troll ağı ise daha küçük

Hem İran hem de Türkiye'ye odaklanan troll ağı; Facebook'ta 22, Instagram'da 7, X'te 5, Telegram'da 2, LinkedIn ile Pinterest'te de 1'er hesap kullanıyor. Sadece 670 dolarlık reklam bütçesine sahip olan troll ağının ulaşabildiği kişi sayısı on binlerle sınırlı. Rapora göre "7sabahhaber1", "AmerikaGozlem", "yedinot" ve "israilpost" gibi hesaplar, bu troll ağının bir parçası...

Raporun tamamına ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.