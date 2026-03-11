Meta’dan Şaşırtan Savunma: "Yapay Zekâ Eğitimi İçin Korsan Kitap İndirmek Suç Değil"

Meta, korsan kitap kullanımına dair dâhil olduğu davada ilginç bir savunma yaptı. Meta'ya göre yapay zekâları eğitmek için korsan kitapları indirmekte bir suç unsuru bulunmuyor.

Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta, yapay zekâ modellerini eğitmek için korsan kitap kullandığı iddialarıyla süren davada oldukça tartışmalı bir savunma yaptı.

Şirket, BitTorrent üzerinden korsan kitap indirip aynı anda başkalarına yüklemenin bile “adil kullanım” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Korsan kitaplar yapay zekâ eğitiminde kullanıldı

Bir grup yazarın açtığı toplu davaya göre Meta, milyonlarca telifli kitabı izinsiz şekilde indirerek yapay zekâ modeli Llama’yı eğitmek için kullandı. Davacılar arasında tanınmış yazarlar Richard Kadrey, Sarah Silverman ve Christopher Golden da bulunuyor.

Kaliforniya’daki bir mahkeme geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla, korsan kitapların yapay zekâ eğitimi için kullanılmasının “adil kullanım” sayılabileceğine hükmetmişti ancak davada hâlâ çözülmemiş önemli bir nokta var. Meta’nın bu kitapları BitTorrent üzerinden indirirken aynı zamanda diğer kullanıcılara da dağıtmış yani seed etmiş olması.

“Torrent böyle çalışıyor” savunması geldi

Meta’nın yeni savunmasına göre BitTorrent’te bir dosyayı indirirken aynı anda başkalarına yükleme yapılması sistemin doğal bir parçası. Şirketin avukatları, bu nedenle paylaşılan korsan kitapların indirme sürecinin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu savunuyor.

Meta’ya göre torrent kullanımı zorunluydu çünkü korsan kitap arşivleri, özellikle Anna’s Archive gibi kütüphaneler büyük veri setlerini genellikle yalnızca torrent olarak sunuyor. Şirket ayrıca bunun ABD’nin yapay zekâ alanındaki liderliğine katkı sağladığını da iddia ediyor.

Yazarlar aynı fikirde değil

Davayı açan yazarlar ise Meta’nın bu savunmasına sert tepki gösterdi. Avukatları, şirketin daha önce böyle bir “adil kullanım” savunması ortaya koymadığını ve kendisi için hukuki bir açık yaratmaya çalıştığını söylüyor.

Meta ise bu iddiayı reddediyor ve davacıların yapay zekâ çıktılarında kitaplarının doğrudan kopyalandığını gösteren bir örnek sunamadığını belirtiyor.

Karar gelecekteki tüm yapay zekâ davalarını etkileyebilir

Şimdi gözler davaya bakan Vince Chhabria’da. Hakim, Meta’nın bu sıra dışı savunmasını kabul edip etmeyeceğine karar verecek.

Verilecek karar yalnızca bu dava için değil, yapay zekâ şirketlerinin telifli içeriklerle model eğitmesi konusunda açılan birçok davayı da etkileyebilir.