Meta, Yapay Zekâ Girişimi Manus’u Satın Aldı: Google ve OpenAI’a Karşı "Ajan" Hamlesi!

Meta, otonom yapay zekâ ajanı Manus'u milyarlarca dolara satın alarak yapay zekâ savaşında vites yükseltti. Peki, sadece konuşmakla kalmayıp iş yapan Manus nedir? İşte Meta'nın Google ve OpenAI'ı köşeye sıkıştıran dev satın almanın detayları.

Meta, Yapay Zekâ Girişimi Manus’u Satın Aldı: Google ve OpenAI’a Karşı "Ajan" Hamlesi!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Mark Zuckerberg liderliğindeki teknoloji devi Meta, son dönemin en dikkat çeken yapay zekâ girişimlerinden biri olan Manus'u bünyesine kattığını resmen duyurdu. Milyarlarca dolarlık bu dev hamle, Meta'nın sadece sohbet eden botlar değil, "iş yapan" otonom ajanlar konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Manus'un Meta ailesine katılması, teknoloji dünyasında kartların yeniden dağıtılması anlamına geliyor. Özellikle Google ve OpenAI gibi devlerin "akıllı model" yarışında olduğu bir dönemde Meta, rotasını doğrudan kullanıcı adına aksiyon alabilen "ajanlara" çevirmiş durumda. Peki, bu satın alma neden bu kadar kritik ve Manus aslında ne yapıyor? Hadi gelin, detaylara birlikte bakalım.

Manus Nedir? Tam olarak ne yapıyor?

Başlıksız-1

Manus, klasik bir sohbet botundan çok daha fazlası; o, genel amaçlı bir otonom yapay zekâ ajanı. Yani siz ona sadece "bir tatil planla" demiyorsunuz, o sizin yerinize otelleri buluyor, uçuşları karşılaştırıyor ve hatta rezervasyon aşamasına kadar tüm süreci yönetebiliyor. Tarayıcı kullanma, kod çalıştırma ve karmaşık çok adımlı görevleri planlama yeteneğiyle Manus, dijital dünyadaki "elleriniz" olmayı hedefliyor.

Bu girişimi Meta için özel kılan en önemli özellik ise Remote Labor Index gibi prestijli benchmark testlerinde dünyanın en iyisi olarak kabul edilmesi. Manus ekibi, Meta'nın Süper Zekâ Laboratuvarı bünyesine katılarak, milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp, Instagram ve Facebook ekosistemine bu "eylem odaklı" yetenekleri entegre edecek.

Peki bu satın alma, sektör için ne anlam ifade ediyor?

Başlıksız-1

Neden bu satın alma Google veya OpenAI için bir tehdit? Cevap basit: Erişilebilirlik ve donanım. Meta; WhatsApp ve Instagram sayesinde bu otonom ajanları bir gecede milyarlarca insanın cebine sokma potansiyeline sahip. OpenAI bir uygulama üzerinden servis sunmaya çalışırken, Meta bu teknolojiyi günlük yazışmalarınızın ve sosyal medya akışınızın doğal bir parçası hâline getiriyor.

Ayrıca Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlükleri gibi donanım avantajları, Manus'un yetenekleriyle birleştiğinde gerçek dünyayı "gören ve anlayan" bir asistana dönüşebilir. Google kendi ekosistemini kurmaya çalışırken, Meta hâlihazırda sahip olduğu devasa kullanıcı verisi ve "açık kaynak" Llama modelleriyle otonom ajan devriminde liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.

Peki sizce yapay zekânın sadece konuşmak yerine sizin yerinize otel rezervasyonu yapması veya kod yazması korkutucu mu yoksa heyecan verici mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

