Meta ve Cornell Üniversitesi’nden araştırmacılar, yapay zekâyı kullanarak 37 şehrin moda haritasını çıkardı. Yapay zekâ uzmanları ise bu durumun gelecekte dijital ayrımcılığa neden olabileceğini iddia etti.

Eskiden sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz yapay zekâ son yıllarda hayatımızın her alanında büyük önem taşımaya başladı. Ülkeler ve şirketler de yapay zekayı en etkili nasıl kullanacaklarını anlamak için sürekli olarak çalışmalar yapıyor. Hatta ülkemiz yapay zekâ alanında ‘mesleki standartlar’ belirleyen ilk ülke olmayı başarmıştı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Meta da yapay zekâ alanında sürekli olarak çalışmalar yapıyor. Meta’nın yapay zekâ alanında çalışan mühendisleri, milyonlarca fotoğrafı kullanarak dünya üzerindeki 37 şehrin moda haritasını çıkardıklarını açıkladı.

Yapay zekâ gelecekteki moda trendlerini takip edecek

New York Cornell Üniversitesi ve Meta ortaklığında hazırlanan projede Instagram ve Flickr üzerinden herkese açık şekilde paylaşılan 7 milyondan fazla fotoğrafı, fotoğrafların çekildiği konuma göre sınıflandırıldı. Daha sonra yapay zekâ yardımıyla bu fotoğraflardaki kişilerin hangi kıyafetleri giydiği tespit edildi ve 37 şehrin moda haritası çıkarıldı.

Yapılan araştırmada Chicago ve New York’un büyük bir bölümünde erkeklerin ağırlıklı olarak takım elbise ve desensiz kıyafetler giydiklerini belirledi, Aynı bölgedeki kadınlar ise ağırlıklı olarak koyu renkli elbiseleri tercih ediyor. Austin, Teksas’ta ise kadınlar genellikle çiçek desenli ve beyaz elbiseleri tercih ediyor.

Avusturalya’nın en büyük şehirlerinden olan Sidney’de ise genellikle bireylerin gözlük taktığı, kolsuz tişörtler giyip kolye takmadıkları tespit edildi. Araştırmada bu türden detaylarla dolu 37 şehir için haritalama yapıldı.

'Algoritmik ayrımcılığa' sebep olabilir

Projede aynı zamanda Amazon tarafından desteklenen yapay zekâ yazılımı GeoStyle da kullanıldı. Yapılan araştırmada neredeyse her şehrin farklı bölgelerinde farklı moda akımlarının yaygın olduğu anlaşıldı. Meta yetkilileri bu araştırmanın tamamen bilimsel amaçlarla yapıldığını söylese de pek çok uzman bu ve bunun gibi araştırmaların “algoritmik ayrımcılık” ile sonuçlanabileceğini açıkladı

Algoritmik ayrımcılık, bir yapay zekâ ya da bilgisayar temelli yazılımın bireyleri ve grupları birbirinden ayırarak bir grubu diğerinden daha üstün ve ayrıcalıklı olarak nitelendirmesi anlamına geliyor. Yani uzmanlar, gelecekte yapay zekanın insanlar üzerinde ‘dijital ayrımcılık’ yapabileceğinden korkuyor.

Meta, yapılan bu araştırma sayesinde yakın gelecekte yapay zekaların moda trendlerini öngörebileceğini ve hatta modaya yöne verebileceğini açıkladı.