Google, güvenlik açıklarını kendi bulup istismar eden ilk tam otonom siber saldırıyı tespit ettiğini ve makine hızında yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

Google araştırmacıları, siber suçluların artık insan gözetimindeki sohbet botlarını geride bırakarak güvenlik açıklarını kendi kendine keşfeden, istismar kodu geliştiren ve saldırıları otonom biçimde yürüten yazılımlar kullanmaya başladığını duyurdu.

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Google Tehdit İstihbarat Grubu ve Mandiant, makine hızında gerçekleşen bu sızma girişimlerinin siber güvenlik ekipleri için yeni ve zorlu bir dönemi başlattığını belirterek önemli bir eşiğin aşıldığını söyledi. Araştırmacılar, bulut tabanlı ve yerel olarak çalışan gelişmiş dil modellerine bağlı exploit_agent adlı otonom bir sistemi barındıran güvensiz bir hazırlık sunucusu tespit etti.

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Otonom saldırı hattı nasıl işliyor?

Tespit edilen çerçeve, yayımlanan her güvenlik yamasının öncesindeki ve sonrasındaki yazılım kodlarını inceleyerek güvenlik açıklarıyla ilgili farkları belirliyor, çalışan istismar kodları yazıyor ve bunları otomatik olarak başlatıyor. Sunucudaki komut dosyaları ayrıca dâhili ağların haritasını çıkarma, parola tahmin etme, web kabukları yerleştirme ve rakip saldırganların kurduğu kabukları silme gibi sonraki aşamaları da kendi başına yönetiyor.

Kurban verileri saldırıyı yöneten kişinin Fransız medya, eğlence ve eğitim web sitelerini hedef aldığını gösterirken yapılandırma dosyasındaki yorum satırlarının Rusça yazıldığı dikkat çekti. Saldırganlar Ağustos 2026'da, PaperCut yazdırma sunucusundaki CVE-2026-81578 ve CVE-2026-82078 kodlu iki güvenlik açığını birbirine bağlayarak oturum açmadan uzaktan komut çalıştırmayı başardı. İnternet genelindeki saldırı trafiğini izleyen Greynoise şirketine göre, açıkların duyurulmasından dört gün sonra başlatılan bir kampanya aynı zafiyetler üzerinden yüzlerce kuruluşu vurdu. Yapay zekâ araçlarıyla hedef listesi oluşturup istismar kodları geliştirdiği değerlendirilen saldırgan, ilk sızmanın ardından dakikalar içinde domain yöneticisi yetkisine ulaştı.

Otonom saldırılar artarak devam edecek

ARTEX, CAIRN, PentAGI, CyberStrikeAI ve HexStrike AI gibi açık kaynaklı saldırı çerçevelerini yakından takip eden Google, CAIRN ve PentAGI araçlarının gerçek hedeflere karşı kullanıldığını doğruladı. Şirket, Ağustos 2026 ile Ekim 2026 başı arasında bir tehdit aktörünün özelleştirilmiş bir PentAGI platformu kullanarak Asya'daki birçok kuruluşta zafiyet taraması yaptığını bildirdi.

Google ekibi raporunda bu sistemlerin saldırı sürelerini makine hızına indirdiğini ve operasyonel hedeflere ulaştığını ancak şimdilik gizlilikten ödün vererek hızı ön planda tuttuğunu belirtti. Gelecekte insan müdahalesinin daha da azalacağını öngören araştırmacılar, saldırıların gizliliğinin ve karmaşıklığının artacağına dikkat çekti. İstatistiklere göre Google, 2025 yılında ayda en az 8 sıfırıncı gün açığı kaydederken 2026'da bu sayı aylık 11'e yükseldi. Ağustos ayında ise 22'ye ulaşarak toplam istismar vakaları neredeyse iki katına çıktı. 21 Ekim 2026'da yayımlanan PHP yamalarının ardından ortaya çıkan ve büyük ihtimalle yapay zeka tarafından üretilen yüzlerce bozuk istismar gösterimi ise savunma ekiplerine ciddi bir doğrulama yükü getirdi.