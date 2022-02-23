Mesleki Yeterlilik Kurumu, yapay zeka ve dijital dönüşüm sektörlerindeki 30 meslek için standartları belirledi. Böylelikle söz konusu meslekler için yeterlilik seviyeleri, ölçme ve değerlendirme durumları anlam kazanmış oldu. Kurumun çalışması, dünyada bir ilk niteliğinde.

2006 yılından beri hizmet veren ve Türkiye'deki 880'den fazla mesleğin standardını belirleyen Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), tarihe geçecek bir işe imza attı. Kurum, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanındaki 30 mesleğin standart belirleme işlemini tamamladı. Böylelikle Türkiye, dünyada yapay zeka ve dijital dönüşümle ilgili mesleklerde standartları belirleyen ilk ülke oldu.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yapılan çalışmalarla yapay zeka sistem analisti, yapay zeka programcısı, blok zinciri analisti, bulut bilişim analisti ve gömülü sistem geliştiricisi gibi mesleklerin standartlarını belirlemiş oldu. Bu çalışma sayesinde söz konusu mesleklerle ilgili sınavlar ile bu sınavlardaki ölçme ve değerlendirmenin temellerini belirlendi.

Bireylerin yeterlilikleri, yetkili kurumlarca sertifikalandırılacak

Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun meslek standartlarını belirlemesiyle, bu sektörde çalışan vatandaşlar için de yeni bir kapı aralanmış oldu. Öyle ki Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun onayladığı eğitim merkezleri, standartları belirlenen mesleklerle ilgili eğitim ve sınavlar yapabilecek. Ölçme ve değerlendirmeler sonucunda başarılı sayılan vatandaşları, yapay zeka sistem analisti gibi unvanlarla çalışmaya başlayabilecek.

Kurum, yapay zeka ve dijital dönüşüm sektörleri ile ilgili 30 mesleğin standardını belirlemiş olsa da bu sayının ilerleyen dönemlerde artacağını söyleyebiliriz. Zira bu sektörler her geçen gün biraz daha büyüyor ve bu da yeni yeni alanların açılması anlamına geliyor. Haliyle önümüzdeki dönemlerde, yapay zeka ve dijital dönüşümle ilgili yepyeni mesleklerin tanım ve standartlarının yapıldığı haberleri ile karşınıza çıkabiliriz.