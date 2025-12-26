Eleştirmenler Seçti: Metacritic Puanlarına Göre 2025'in En İyi Filmleri!

2025 yılı filmler açısından harika bir yıl olarak geride kaldı. İşte Metacritic'teki eleştirmen puanlarına göre geçen yılın en iyi 10 filmi.

Sona eren 2025, sinema dünyası için harika geçen bir yıl oldu. İzleyicilerin çok sevdiği onlarca filmin geçtiğimiz yıl boyunca vizyona girdiğini görmüştük. Peki eleştirmenlerce en çok beğenilen 2025 filmleri nelerdi? Daha önce kendi favori filmlerimizi derlemiştik. Şimdi ise eleştirmenlerin fikirlerine göre bir listeyle karşınızdayız.

Bu içeriğimizde Metacritic’teki eleştirmen puanlarına göre 2025’in en iyi filmlerini sizler için derliyoruz. Listeye baktığımızda bu yıl çok sevilen birçok yapımın yer aldığını görmek mümkün. Gelin lafı çok uzatmadan Metacritic’in 2025 en iyileri listesine geçelim.

One Battle After Another

Türü: Suç, komedi Metacritic puanı: 95

Efsane yönetmen Paul Thomas Anderson'ın imzasını taşıyan One Battle After Another, birçok kişiye göre yılın en iyi filmiydi. Metacritic elşeştirmenleri de buna katılıyor. Leonardo DiCaprio'nun başrolde olduğu ve çok etkileyici bir performans gösterdiği yapım, eski bir devrimcinin geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasını ve kızını kurtarmaya çalışmasını konu ediniyor.

The Secret Agent

Türü: Dram, politik, tarih Metacritic puanı: 92

Narcos’tan tanıdığımız Wagner Moura’nın başrolde olduğu film, siyasi baskıların gölgesinde hayatta kalmaya çalışan bir üniversite profesörünün gerilim dolu hikâyesini anlatıyor. Yapımda askerî diktatörlüğün hüküm sürdüğü 1970'ler Brezilya'sına gidiyoruz.

It Was Just an Accident

Türü: Gerilim, suç Metacritic puanı: 91

İranlı yönetmen Jafar Panahi’nin büyük zorluklarla çektiği, Cannes’da Altın Palmiye kazanan film beş siyasi muhalifin kendilerine işkence yapan eski görevliyi öldürüp öldürmeme konusundaki ahlaki tartışmalarını merkezine alıyor.

Sorry, Baby

Türü: Dram, komedi Metacritic puanı: 90

Film, yaşadığı ağır bir travmanın ardından depresyonla mücadele eden münzevi bir profesörün hayatını konu alıyor. Ağır konusuna rağmen kara mizah ögeleriyle izleyiciyi yormayan bir yapım olmayı başarıyor.

Marty Supreme

Türü: Spor, dram Metacritic puanı: 89

Ülkemizde Ocak 2026'da vizyona girecek Marty Supreme, Timothée Chalamet'nin başrolde yer aldığı çok ses getiren bir yapım. Josh Safdie’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, 1950’lerin New York atmosferini yansıtırken ping-pong dünyasında başarıya ulaşmaya çalışan Marty Mauser isimli karakterin hikâyesini konu ediniyor.

Train Dreams

Türü: Dram Metacritic puanı: 88

Netflix'te yayımlanan Train Dreams, inanılmaz bir görsel estetik sunan çekimleriyle sizi büyülemeye aday harika bir yapım. Filmde, 20 yüzyılın başlarında ABD'ye gidiyoruz. Joel Edgerton’ın başrolünde devleştiği filmde bir işçinin hayatına odaklanıyor. İzledikten sonra içinizde bir burukluk bırakacağını söyleyebiliriz.

Familiar Touch

Türü: Dram Metacritic puanı: 87

Sarah Friedland’ın ilk yönetmenlik denemesi olan Familiar Touch, demans (bunama) hastalığına dair çekilmiş en dürüst ve dokunaklı filmlerden biri. 88 yaşındaki Ruth’un hafızasını kaybetmeye başladığı bir dönemde bakım evine geçiş sürecini anlatıyor. Sadece hastalığın yıkımını değil, aynı zamanda karakterin kimliğini koruma çabasını ve insan dokunuşunun önemini vurgulamasıyla kesin göz atmanız gereken bir film.

No Other Choice

Türü: Komedi, suç, gerilim Metacritic puanı: 87

Güney Koreli usta yönetmen Park Chan-wook’un imzasını taşıyan No Other Choice, işini kaybeden orta yaşlı bir adamın yeni bir iş bulabilmek için rakip adayları tek tek ortadan kaldırmaya karar vermesini anlatıyor.

On Becoming a Guinea Fowl

Türü: Komedi, dram Metacritic puanı: 87

Bir cenaze töreni sırasında ortaya dökülen aile sırlarını konu alan son derece özgün bir yapım olarak karşımıza çıkan No Other Choice, Rungano Nyoni'nin imzasını taşıyor. Geleneksel Zambiya kültürü ile modern yaşamın çatışmasını ilginç bir şekilde ele almasıyla eleştirmenlerin beğenisini toplamayı başardı.