Yılların eskitemediği ve birçoğumuzun çocukluğunun efsane oyunu Metal Slug'ın yeni mobil oyunu duyuruldu. 1996 yılında bir arcade oyun olarak karşımıza çıkan ve sonradan konsollara, PC'ye ve mobile gelen Metal Slug, mobil platformlardaki macerasına yeni duyurulan Metal Slug Code: J ile birlikte devam ediyor.

İlk olarak 1996 yılında Nazca Corporation tarafından oluşturulan ve ardından Japonya merkezli SNK Playmore'a geçen Metal Slug, 2D platformda ilerlenen bir nişancı oyunu. Atari'de başlayan macerasına konsol, PC ve mobil gibi platformlarda devam eden Metal Slug'ın en son oyunu Metal Slug XX, önce 2009 yılında PlayStation Portable'a ardından da 2018 yılında PlayStation 4 ve PC platformlarına gelmişti.

Orijinal seriyi ve daha fazla Metal Slug oyununu iOS ve Android platformlarıyla buluşturan SNK Playmore, yeni mobil Metal Slug oyununu tanıttı. Şu an için Metal Slug Code: J ismiyle anılan oyunun yapımınıysa Call of Duty: Mobile'ı ve yeni duyurulan Pokemon Unite'i geliştiren Timi Studios üstlenmiş durumda. Henüz Metal Slug Code: J hakkında pek bir bilgi bulunmasa da SNK Playmore tarafından bugün oyunun tanıtım fragmanı yayınlandı.

Metal Slug Code: J fragmanı:

Metal Slug Code: J'nin fragmanında görüldüğü üzere yeni oyun, serinin klasikleşmiş ilerle ve ateş et konseptinden sapmamış olarak karşımıza çıkıyor. Yine 2D bir platformda doğrusal bir şekilde ilerleyen oyunun grafikleri de orijinal serinin arcade grafik dokularına göre modernleştirilmiş ve daha akıcı, hareketli ve aksiyonlu bir görsel atmosfer oluşturulmuş durumda fakat fragmanda yer alan oynanış görüntülerine göre Metal Slug Code: J, her ne kadar orijinal serinin konseptini korumuş olsa da ana karakterimizi, NPC'lerin bulunduğu ve büyük ihtimalle silah ve karakter güçlendirmelerinin yapılabildiği şehir haritalarında üçüncü şahıs kamera odaklı kontrol ediyoruz gibi görünüyor.

Metal Slug Code: J, ayrıca serinin diğer çıkan oyunlarının aksine kendinden önceki oyunların hikâyelerini devam ettirmiyor. Kendi başına tamamıyla yeni bir Metal Slug oyunu olan Metal Slug Code: J'ye, fragmanda görülen buz püskürten silah gibi birkaç yeni silah eklenmiş durumda.