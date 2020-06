Pokémon GO Oynamak İçin Onlarca Telefon Kullanan Adam

Tayvan'da yaşayan 72 yaşındaki Chen San-yuan, Pokemon GO oynayabilmek için tam 64 akıllı telefonu bisikletine bağladı. Pokemon GO'yu torunundan öğrendikten sonra oynamaya başladığını söyleyen yaşlı adam, Taipei sokaklarında 'Pokemon Dede' olarak biliniyor.

Bir dönemlere damgasını vurmuş efsane mobil oyun Pokemon GO, eskisi kadar olmasa da hâlen daha milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Meraklılarına ayda binlerce dolar harcatabilen oyun, geçtiğimiz yıllarda 11 telefondan aynı anda Pokemon GO oynayan ‘Pokemon Dede’ ile gündeme gelmişti.

2018 yılında 11 farklı telefondan aynı anda Pokemon GO oynayarak gündeme gelen 72 yaşındaki Tayvanlı Chen San-yuan, o dönemler oyuna aylık 1.200 dolardan fazla para harcıyordu. Görünüşe göre bu yeterli gelmemiş olacak zira San-yuan, şu an tam 64 farklı akıllı telefondan Pokemon GO oynayabileceği bir mekanizma inşa etti.

Pokemon Dede, Pokemon GO oynamak için her ay binlerce dolar harcıyor:

64 farklı telefonu bisikletine bağlayarak mobil oyun çılgınlığını bir üst seviyeye çıkaran 72 yaşındaki adam, gününün büyük bir çoğunluğunu Pokemon GO oynayarak geçiriyor. San-yuan’ın 64 farklı akıllı telefonu bisikletine bağlayarak oluşturduğu tavus kuşunu andıran mekanizma, görenlerin ilgisini çekiyor.

72 yaşındaki “Pokemon Dede”, 2018 yılında yapılan röportajda Pokemon GO’yu torunundan öğrendiğini söylemişti. Ekipmanları arasında telefonlar, harici şarj aletleri, yedek bataryalar ve kablolar bulunan San-yuan, mobil şarj ünitelerinin yardımıyla gece geç saatlere kadar Pokemon GO oynayabiliyor.

2018 yılında fotoğrafı Reddit’te yayınlandıktan sonra popüler hâle gelen San-yuan, oyunu yalnızca nadir Pokemon’ları yakalayıp geliştirmek için oynadığını ve baskınlara nadiren katıldığını söylüyor. İnternette adeta bir fenomen hâline gelen adamın, Pokemon GO oynamak için her ay binlerce dolar harcadığı biliniyor.

San-yuan’ın yıllar içerisinde inşa ettiği tavus kuşunu andıran bisiklet, gerçekten etkileyici bir mühendislik çalışması gibi görünüyor. Ancak bu bisikletin trafik yasalarını ihlal edip etmediği ya da 72 yaşındaki adamın bisiklet sürerken aynı anda birden fazla akıllı telefona nasıl baktığını gerçekten merak ediyoruz.