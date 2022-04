Günümüz trendlerinden metaverse’de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son gelen haberlere göre Viewpark ve Soundpark, ilk kez metaverse’de televizyon programı çekecek.

Metaverse artık hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Fiziksel ortamda satış yapan hemen hemen her marka, artık sanal evrende de mağazalarını kullanıcının beğenisine sunmaya başladı. Bunun yanı sıra günlük hayatta yapılan çoğu işlerde artık metaverse’de yapılabiliyor.

Yeni gelişmelerin yaşandığı metaverse’de bu kez de TV programının çekileceği açıklandı. Viewpark ve Soundpark, global bir müzik yarışmasında rekabet eden avatarları konu alan bir program çekeceklerini açıkladı.

Metaverse’de çekilecek ilk TV programı: Metaverse's Got Genius

Yapılan duyuruya göre metavers’deki ilk programın adı Metaverse's Got Genius olacak. Tamamen sanal evrende düzenlenecek programda, yarışmacılar birbirleriyle rekabet edecek ve bunun sonunda da bir ödülece kavuşacak.

Akşam’ın haberine göre "For the Love of Music Fund" isimli fon, yarışmadaki şarkıların fikri mülkiyet haklarının alınmasına ilişkin süreci destekleyecek. THIRTEEN Müzayede Evi ise kostümler, dekorlar ve albüm kapağı gibi diğer unsurlara ilişkin fikri mülkiyet haklarını güvence altına almaya yardımcı olacak. Buna ek olarak söz konusu programın, 2023 başlarında kullanıcıya sunulacağı bildirildi.

Öte yandan yarışmayı düzenleyecek Viewpark ve Soundpark, metaverse’de gerçekleşecek yarışmayla; yeni yetenekler için bir müzik kariyeri başlatmayı ve müzisyenlere yaptıkları müzik üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma imkanı tanımayı hedefleyecek. Ayrıca yarışmacıların hayranları; eğitim, sanal konserler, müzikaller ve festivallere katılabilecek ve etkinlik alanında yer almak için bilet satın alacak. Bunun içinde sanal arazi satışlarının 20 Haziran’da başlayacağı açıklandı.