Hollywood temalı devasa bir metaverse inşa ediliyor. Sanal ortamın sinemaseverler, yapımcılar ve stüdyoların bir araya gelmesi için harika bir fırsat olacağı beliritliyor.

Bildiğiniz üzere internetin geleceği olarak nitelendiren sanal evren konsepti metaverse’te gerçek dünyanın bir yansıması, sanal ortama taşınıyor. Yani gerçekte var olan pek çok şeyin sanal bir versiyonu metaverse’te de yer alıyor.

Görünen o ki şimdi de film sektörünün kalbinin attığı Hollywood metaverse’e taşınıyor. Buna göre sinema sevdalılarının, film stüdyolarının ve yapımcıların metaverse'te etkileşim kurabileceği bu sanal ortamın, ayrıca dijital koleksiyonlar için bir pazar içereceği bildiriliyor. Bütün bu deneyimin, blok zinciri teknolojisi ve ortak girişimin yerel hizmet belirteci tarafından destekleneceği ifade ediliyor.

Metaverse içindeki Hollywood temalı en büyük çevrimiçi topluluk: MetaHollywood

Animoca Brands ve Planet Hollywood Group’un, Hollywood temalı bir metaverse içinde en büyük çevrimiçi topluluğu oluşturmak adına iş birliği yaptığı bildiriliyor. Yapılan açıklamada MetaHollywood isimli ortak girişim ile Hollywood deneyiminin, sanal bir ortamda küresel olarak daha fazla destekçiye, stüdyoya ve yaratıcıya fayda sağlayan ve bunlara ulaşan bir Web3 meta veri tabanına dönüşeceği ifade ediliyor.

Buna ek olarak girişimin dijital koleksiyonların, filmlerin, kliplerin ve diğer varlıkların NFT olarak yaratılması, mülkiyeti, etkileşimi, dağıtımı ve paylaşımına yardımcı olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte tüm popüler film türlerini kapsayan Planet Hollywood’un 60 binden fazla ikonik sinema hatırasının da MetaHollywood tarafından token’a dönüştürülebileceği kaydediliyor.

Konuya dair Planet Hollywood'un kurucusu Robert Earl, "MetaHollywood aracılığıyla, bu gelişen sektörde rakipsiz bir fayda ve işlevsellik sunacağız" ifadelerini kullanırken, Animoca Brands'in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Yat Siu, “MetaHollywood ortak girişimi, Planet Hollywood'un geniş ünlüler ve IP'ler ağından yararlanarak ve bunları endüstri uzmanlığımız ve geniş ürün ve şirket portföyümüzle birleştirerek muazzam fırsatlar yaratacak.” şeklinde aktarıyor.