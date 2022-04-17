Dünyanın en büyük basketbol organizasyonu NBA, yeni Web 3 projesi NBAxNFT projesini duyurdu. Açıklamalara göre bu girişim, NFT'ler, oyunlar ve metaverse gibi konular ile basketbolu birleştirerek basketbol meraklılarının bu konularda etkileşim kurmasını sağlayacak.

Kripto paralar ile birlikte NFT’lerin (non-fungible token) popülerliğinin de hız kesmeden yükseldiğini konu hakkında her gün karşımıza çıkan yeni haberlerle anlıyoruz. Bu dijital varlıklara karşı birçok şüphe bulunmasına rağmen metaverse kavramının da gittikçe büyümesi, NFT’lerin farklı farklı alanlardan yatırımlar almasını sağlıyor.

Spor dünyası da NFT konusunda hamle yapılan alanlardan biri. Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere daha önce Barcelona, AC Milan ve Liverpool gibi futbol devlerinden NFT hamleleri gelmişti. Şimdi ise bir başka büyük spor dalından bu ‘dijital değişim’ konusunda yeni bir adım atıldı.

NBA’den yeni Web 3 projesi: NBAxNFT

Dünyanın en büyük basketbol organizasyonu NBA, geçtiğimiz günlerde ‘NBAxNFT’ ismi verilen NFT girişimini duyurdu. Dün gece playoff maçları başlayan ve büyük bir heyecanla devam eden lig, bu projenin amacının basketbol ve Web 3’ü birleştirmek olduğunu; buna oyunların, NFT’lerin ve metaverse’ün de dahil olacağını ifade etti. Yani kısacası bu girişim, Web 3’ü basketbolu hayranların bu konu hakkında etkileşim kurmasını sağlayarak bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Öncelikle dev organizasyonun daha önce dijital varlıklar için bir girişimi olduğunu aktaralım. NBA, geçtiğimiz yıllarda blok zinciri üzerine inşa edilmiş Top Shot isimli NFT pazar yerini kullanıma sunmuştu. Bu platform, lig tarihinin en ikonik anları NFT’lere dönüştürülmesinin ardından satılmasına olanak tanıyordu. Duyurulan yeni proje de NBA’in konu hakkındaki adımlarını genişletmek ve bu teknolojileri daha fazla basketbolseverle buluşturmak istediğini gösteriyor. Ayrıca NBAxNFT’nin Top Shot ile yakın zamanda ortak bir şeylerin gelebileceğinin de sinyallerinin verildiğini sözlerimize ekleyelim.

Yeni proje için bir Twitter hesabı ve bir Discord kanalı açılmış durumda. Twitter hesabının ‘NBA’in Web 3 yuvası’ olarak nitelendirildiğini, Discord hesabının ise ‘Web 3’teki her şeyi tartışmak için’ kurulduğunun vurgulandığını da aktaralım. Twitter hesabının şu an için 12.5 bin takipçisi bulunurken, Discord’da da 40 binden fazla basketbol meraklısı yer alıyor.