Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 30 milyon TL’ye dijital arsanın satıldığını duymuşken, bu kez metaverse platformu The Sandbox’ta bir yatın 650 bin dolara satıldı. Yat, gerçekteki en ucuz yattan bile daha az özelliğe sahip olabilir..

Geçtiğimiz günlerde Axie Inifinity isimli Ethereum tabanlı oyunda sanal bir arsanın yaklaşık 30 milyon TL’ye satıldığını görmüştük. Sanal dünyada milyonların havada uçuşması ve bunların tamamen sanal bir şey için harcanması henüz birçoğumuz için halen garip olsa da bugün, yeni bir örnek daha karşımıza çıktı.

Axie Infinity gibi blokzincir tabanlı bir başka platform olan The Sandbox’ta bir kişinin tasarladığı süper yat, NFT olarak 650 bin dolar (yaklaşık 8,5 milyon TL) karşılığında satıldı. Bir metaverse projesi olan The Sandbox’taki yat, metaverse ve NFT inovasyon ve yatırım platformu Republic Realm tarafından tasarlandı.

"Yatın bu boyuttaki gerçeği daha pahalı"

149 Ethereum karşılığında, bugünkü değeriyle 670 bin dolara NFT olarak satılan bu süper yat, The Sandbox üzerinde satılan en pahalı NFT olma unvanına da sahip oldu. Metaflower ismi konulan yatın DJ kabini, helikopter iniş pisti, jakuzili havuz ve diğer olanaklara ev sahipliği yaptığı belirtildi. Ayrıca yatın The Sandbox’ta The Fantasy Marina’ya erişim sağlayacağı da ifade edildi.

Bu ayın başlarında da Axie Infinity’deki arsanın yanı sıra Decentraland isimli farklı bir metaverse’te Kanadalı bir şirketin 2,5 milyon dolar karşılığında sanal arsa aldığını duymuştuk. Şirketin bu arsayı dijital moda gösterileri ve moda markalarının dijital hizmetlere ulaşmasını sağlamak için aldığı açıklanmıştı.