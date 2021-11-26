Ethereum ağı üzerine kurulu bir oyun olan Axie Infinity’de bir arsa, başka bir oyuncu tarafından yaklaşık 2 milyon 200 bin dolara satın alındı. Arsa, dijital dünyada satılan en pahalı arsa oldu.

Ethereum ağı üzerinde en fazla oynanan oyunlardan birisi olan Axie Infinity, geçtiğimiz gün fazlasıyla ilginç bir duyuru paylaştı. Pokemon’dan ilham alınarak insanlara yaptıkları savaşlar, topladıkları özel eşyalar ve eğittikleri karakterler karşılığında Ethereum kazandıran platform, duyurusunda sanal arsalarından birinin 550 Ethereum (bugünün değeriyle yaklaşık 2 milyon 200 bin dolar – 29 milyon TL) karşılığında satıldığını açıkladı.

Axie’nin paylaşımına göre ‘genesis land’ isimli bu arsa, bugüne kadar satılan dijital arsalar arasında en pahalı arsa oldu. Axie, oyunculardan oluşan bu topluluğun dünyayı şok etmeye devam ettiğini söyleyerek arsanın alıcısı ve satıcısını tebrik etti. Bu alıcı ve satıcının hangi oyuncular olduklarıysa açıklanmadı.

Axie Infinity nedir?

Axie Infinity, blok zinciri teknolojisini insanlara eğlenceli ve öğretici bir yolla tanıtmayı amaçlayarak geliştirildi. Şu anda Ethereum ağının bir numaralı oyunu olan Axie, ekosisteme katkıları nedeniyle oyuncuları ödüllendirerek diğer oyunlarla olan ortaklığını tamamen ayırıyor. ‘Kazanmak için oyna’ modelini benimseyen oyunda oyuncular, birbirleriyle savaşarak kazanıp ödül toplayabiliyorlar.

Bunun yanı sıra genel olarak ‘Axie’ şeklinde hitap edilen karakterleri geliştirerek oyun içindeki mağazada satışa sunuyor, nadir Axie’leri toplayarak da daha yüksek ödüller elde edebiliyorlar. Axie’nin White paper’ında yer alan detaya göre platform, bugüne kadar toplamda 13 bin Ethereum, yani bugünün değeriyle 52 milyon dolar ödül dağıttı. Bu sayfanın en son Aralık 2020’de güncellendiğini unutmamak gerek.