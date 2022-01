Metaverse çılgınlığı tüm hızıyla sürerken internet kullanıcılarının son odak noktası, metaverse arsaları oldu. Biz de metaverse arsalar alıp satabileceğiniz popüler platformları sizler için bir araya getirdik.

Özellikle eski adıyla Facebook, yeni adıyla Meta’nın metaverse geleceğini tanıtmasıyla birlikte büyük bir ivme kazanan metaverse akımı, her geçen gün yeni yeni projeler görmemizi sağlıyor. Bu projelerden bazıları metaverse’ü dünyamıza yansıtmayı hedeflerken, birçoğu insanların geleceğe yatırım yapmalarını sağlayacak hizmetler sunuyor.

Metaverse, her ne kadar günümüzde hedeflenen gerçekliğe göre halen soyut bir kavram olsa da şimdiden milyonlarca doların döndüğü bir sektör haline dönüştü. NFT pazarı, metaverse ivmelenmesiyle aynı oranda ivmelenirken, diğer yandan da sanal arsa denilen, kullanıcıya sanal dünyada dijital arsanın tanımlandığı projeler piyasaya hâkim olmaya başladı. Bizler de bugün metaverse’te sanal arsa alım satımı yapabileceğiniz en popüler platformları sizler için listeledik.

Metaverse’te arsa alım satımı yapabileceğiniz platformlar:

Metaverse’ün en popüler isimlerinden Decentraland:

Ortalama fiyat: 30 bin dolar (son 7 gün – tüm NFT türleri)

Samsung’un bile metaverse evrenine atılarak kendi mağazasını açtığı Decentraland, tamamen sanal arsalardan oluşan bir platform. Burada arsaların değeri genellikle merkez yerler olan Genesis Plaza’ya yakınlaştıkça artıyor. Fakat arsanın değeri aynı zamanda arsanın büyüklüğü, arsada bulunan yapılar ve barındırdığı objelerle birlikte de artış gösteriyor.

Decentraland'a ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yatırımcılarıyla en büyük platformlardan birisi olan The Sandbox

Ortalama fiyat: 14,8 bin dolar (son 7 gün – tüm NFT türleri)

Decentraland’ın en büyük rakibi olan The Sandbox, tıpkı Decentraland gibi oyuncuların kendi arsalarını oluşturduğu ve bu arsaları sattığı dijital bir platform. The Sandbox üzerindeki arsalar da barındırdığı varlıklara göre değere sahip oluyor. The Sandbox, bugüne kadar Skybound Entertainment, Ubisoft ve SoftBank tarafından desteklendi.

The Sandbox'a ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Gerçek sanal gerçeklik deneyiminin sunulduğu Somnium Space

Ortalama fiyat: 18,9 bin dolar (son 7 gün – tüm NFT türleri)

Decentraland ve The Sandbox’ın aksine sanal gerçeklik desteği sunan Somnium, yine her iki oyunda da olduğu gibi arsa oluşturup burayı tasarlamanızı ve arsa alım satım yapmanıza olanak tanıyor. Somnium’daki arsaların fiyatları da haritada bulundukları konuma ve arsadaki varlığın değerine göre değişiyor.

Somnium Space'e ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Gerçek dünyanın bir kopyasından arsa almak isteyenlere: OVR

Ortalama fiyat: 378 dolar (son 7 gün – tüm NFT türleri)

OVR Land, Decentraland ve The Sandbox gibi platformlardan kendini ayırarak metaverse’ü gerçek dünyaya taşımayı hedefliyor. Gerçek dünyanın bir kopyasının oluşturulduğu platformda alınan araziler, gerçek dünya üzerinde şekillendirilebiliyor. Arazilerin fiyatlarıysa genellikle arazinin gerçek dünyadaki konumuna göre değişiyor.

OVR'a ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Gerçek dünyanın bir kopyasından arsa almak isteyenlere ikinci seçenek: SuperWorld

Ortalama fiyat: 426 dolar (son 7 gün – tüm NFT türleri)

SuperWorld, tıpkı OVR gibi gerçek dünyanın bir kopyasını sanal dünyaya taşımış durumda. SuperWorld’ün çalışma mantığı ve arazilerin değerlenmesi de tıpkı OVR’daki gibi gerçekleşiyor.

SuperWorld'eulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Metaverse dünyasının en bilindiği: Axie Infinity

Ortalama fiyat: - (Bugüne kadar satılan NFT’lerin değeri toplam 34,66 milyon dolar)

En popüler metaverse platformlarından birisi olan Axie Infinity, kiralayabileceğiniz ya da satın alabileceğiniz, geliştirilebilir arsalara ev sahipliği yapıyor. Bu arsalardan birine sahip olduktan sonra arsayı geliştirerek arsa ticaretine girişilebiliyor. Arsaların değeri de her zamanki gibi içindeki varlığa göre değişiklik gösteriyor.

Axie Infinity'ye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.