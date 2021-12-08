Oynadıkça Kripto Para ve NFT Kazanabileceğiniz Oyunlar

Kripto paraların yükselişi oyun dünyasına da yansırken bazı oyun projeleri, oyuncularına gerçek para kazanma imkânı da sunuyor. Bizler de kripto para ya da NFT kazanıp satarak gerçek para elde edebileceğiniz bazı oyun projelerini sizler için listeledik.

Kripto paraların yükselişi, yalnızca yatırım aracılığıyla olmuyor. Bir projeye hizmet eden kripto paralar, yatırımcılarından güven topladığı takdirde değerleniyorlar. Bunun en güncel örneğini Facebook’un metaverse projesini açıklamasıyla metaverse tabanlı projelerin kripto para birimlerindeki yükselişle ve Web 3.0 projelerinin yükselişiyle görmüştük. Öte yandan bunlardan ayrı bir sektör olan oyun sektörü de metaverse ve blok zincir tabanlı oyunlara yönelmeye başladı.

Günümüzde piyasada bulunan blok zincir tabanlı oyunların büyük bir çoğunluğu da aynı zamanda oyuncularını ödüllendiriyor. Oyuncular, oyunda elde ettikleri, ürettikleri veya bir şekilde ellerine geçen eşyalarını kripto para karşılığında oyun içinde satabiliyor, bunu da gerçek paraya dönüştürebiliyorlar. Bizler de “bunu nereden yapabilirim” diyen takipçilerimiz için oynadıkça kripto para ve NFT kazanabileceğiniz 5 oyun projesini sizler için listeledik.

Oynadıkça kripto para veya NFT kazanabileceğiniz oyunlar:

Axie Infinity

Star Atlas

Decentraland

The Sandbox

Illuvium

Günümüzün en popüler oyunu: Axie Infinity

Pokemon’dan esinlenerek yapılan Axie Infinity, temelde blok zinciri tabanlı bir savaş oyunudur. Ethereum üzerinde geliştirilen oyun, ‘Axie’ olarak anılan dijital, Pokemon’lara benzeyen yaratıklara yer verir. Bu hayvanların her biri de ERC-721 tabanlı bir benzersiz token, yani NFT’dir. Ayrıca oyuncular, Axie Infinity Shard (AXS) kripto para birimi ile oyunun yönetiminde oy hakkına sahip oluyorlar ve topluluk hazinesinden pay almak için de kullanabiliyorlar. Oyun, günümüzün en popüler Ethereum tabanlı oyunu konumunda yer almaktadır. Oyunu oynamaya başlamak için en az 3 AXS sahibi olmanız gerekiyor.

Oyunun internet sitesini ziyaret etmek için buraya tıklayın.

Uzay temalı bir oyunda kripto para kazanmak isteyenler için: Star Atlas

Unreal Engine 5 oyun motoruyla geliştirilen ve muhteşem grafikler vadeden Star Atlas, 2620 yılında geçen ve 3 büyük tarafın kaynaklar ve galaksinin kontrolü için birbiriyle rekabet ettiği bir evrende geçiyor. Solona blok zincirinde inşa edilen oyun, gerçek bir uzay deneyimi yaşanmasını da vadediyor. Oyunun kendisi henüz çıkış yapmamış olsa da oyuncular, evrende NFT’ler satın alıp oluşturabilecekler. Oyun dünyasında ‘Star Atlas (ATLAS)’ isimli kripto para birimi kullanılacak. Oyuna başlamadan önce bir miktar Solana sahibi olduğunuzdan emin olun.

Oyunun internet sitesini ziyaret etmek için buraya tıklayın.

Sosyalleşmek ve arkadaş edinmek isteyenlere: Decentraland

Decantraland, metaverse projelerinin günümüzdeki en iyi örnekleri arasında yer alıyor. Toplamda 90.601 parsel araziden oluşan 3D sanal gerçeklik platformundaki NFT’ler Ethereum blok zincirine dayanan MANA kripto para birimiyle satın alınabiliyor ve satılabiliyor. Oyunda araziler satın alabilir, sahip olduklarınızı satabilir veya bu araziler üzerine bir şeyler inşa edebilirsiniz. Oyunda farklı etkinlik ve oyunlara da dahil olup ödüller kazanabilirsiniz. Arazileriniz, karakterleriniz, kıyafetleriniz ve her türlü ürün NFT olarak satılabiliyor.

Oyunun internet sitesini ziyaret etmek için buraya tıklayın.

Her şeyi yapabileceğiniz bir dünya için: The Sandbox

Metaverse projelerinin en çok konuşulanlarından birisi olan The Sandbox, oyuncuların LAND adı verilen arazileri satın alarak bu araziler üzerinde deneyimler oluşturabilecekleri bir platformdur. Oyun, NFT tipinde olan LAND tokenine ek olarak LAND satın almak için kullanılan SAND kripto para birimine ve LAND’i doldurmak, avatarlar ve ekipmanlar gibi şeyler satın almak için kullanılan ASSET tokenlerine sahiptir. Oyuncular, oyun oynamak, oyun araçları satın almak ve avatarlarını özelleştirmek için SAND tokenlarını harcarlar.

Oyunun internet sitesini ziyaret etmek için buraya tıklayın.

Biraz da RPG’cileri sevindirelim: Illuvium

Illuvium (aynı isimli kripto para birimini kısaltması ILV), yaratık toplayıp savaşabileceğiniz 3 boyutlu bir RPG oyunudur. ILV isimli kripto para birimi, oyunda gelir elde etmek ve çeşitli harcamalar yapmak için kullanılabilir. 2022’nin birinci çeyreğinde açık betası yayınlanacak olan oyuna şimdiden kayıt olabilirsiniz. Oyunda savaşarak, görevler yaparak ve turnuvalar kazanarak ILV kazanabileceksiniz.

Oyunun internet sitesini ziyaret etmek için buraya tıklayın.