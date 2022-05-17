Deva partisi genel başkanı Ali Babacan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte bir etkinlik duyurdu. Bu etkinlik, dünyada bir ilk olacak zira ilk defa bir siyasi parti, Metaverse üzerinden insanlarla buluşarak bir miting yapacak.

Bildiğiniz gibi 2021 yılından itibaren hayatımızda Metaverse diye bir gerçek var. Web 3.0 projesi olan Metaverse’ün ne olduğunu ve orada neler yapılabileceğini daha önce sizlere bir video şeklinde anlatmıştık.

Metaverse, belirli bir süredir siyasi figürlerin de ilgisini çekmiş bulunmakta. Deva partisi genel başkanı Ali Babacan, Twitter’dan yaptığı duyuru ile Metaverse üzerindeki ilk siyasi mitingi gerçekleştireceklerini ve adına ‘DEVAVERSE’ diyeceklerini duyurdu.

Miting, Çarşamba günü saat 20:00’da gerçekleşecek

Deva partisi genel başkanı Ali Babacan, Twitter üzerinden paylaştığı gönderide takipçilerine ‘avatarlarının’ hazır olup olmadığını sordu. Ali Babacan, Decentranland Metaverse’ünde kurulan sahne üzerinde bir ilki gerçekleştirecek.

Paylaşılan bu link üzerinden Deva partisinin yarın gerçekleşecek olan Metaverse mitingine siz de katılım sağlayabilirsiniz. Siz ilk Metaverse mitingiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.