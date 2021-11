Tüm dünyanın konuştuğu Metaverse ile ilgili yeni bir açıklama da Game Factory CEO'su Efe Küçük'ten Geldi. Küçük, Metaverse ekosisteminin video oyun dünyasını nasıl etkileyeceğini tüm detayları ile açıkladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya ağ grubu Facebook (şimdiki ismiyle Meta), geçtiğimiz günlerde Metaverse isimli yeni bir teknoloji duyurdu. Bu teknoloji, aslında dijital dünyayı tamamen değiştirecek bir ekosistem olarak karşımıza çıktı. Metaverse tanıtımında yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, bu teknoloji sayesinde gerçek yaşam ile sanal dünyayı bir araya getirip, yepyeni bir deneyim yaşama imkanı yakalayacaklar.

Metaverse, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. İnternet dünyasına yeni bir soluk kazandıran teknoloji, bir anda kripto para dünyasından giyim sektörüne kadar hemen her yerde karşımıza çıkmaya başladı. Ancak Metaverse'ün sunabileceği nimetler bunlarla sınırlı olmayacak. Her geçen gün biraz daha büyüyen video oyun sektörü de Metaverse'ten üzerine düşeni alacak.

Metaverse, video oyun sektörünü nasıl etkileyecek?

Mark Zuckerberg, Metaverse için yaptığı sunumda bu ekosistemin oyunlara da ev sahipliği yapacağını, hatta GTA: San Andreas'ın Metaverse ekosisteminde bir oyun olarak karşımıza çıkacağını söylemişti. Bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Game Factory CEO’su Efe Küçük, aslında bu deneyimin o kadar da uzak olmadığını, çünkü günümüzde piyasaya sürülmüş olan Roblox gibi kişiselleştirilebilir dünyaya sahip oyunlarının tümünün bu ekosistemin bir parçası olduğunu söylüyor. Ancak Metaverse'ün nimetlerinden faydalanabilmek için, mevcut koşullarda yetersizlikler var.

"Sadece şimdiki sanal dünya, yeteri kadar gerçekçi hissettirmiyor. Bunun daha gerçekçi hissettirmesi konusunda ise önümüzdeki senelerde VR, AR ve XR gibi teknolojiler bizlere yol gösterecek.” diyen Efe Küçük'e göre gerçekçi hissetmenin koşulu ise VR cihazlar. Ancak bu cihazların yeterince ulaşılabilir olmadığını ifade eden Game Factory CEO'su, şu ifadeleri kullandı;

"VR cihazları yeteri kadar ulaşılabilir değil. VR’ın daha ulaşılabilir olması ve VR/AR/XR teknolojilerinin daha fazla gelişmesiyle Metaverse hayatımıza daha fazla girebilir. Bu konuda en pozitif etki ise tartışmasız Facebook’un, yeni adıyla Meta’nın çok ciddi bir adım atmış olması."

Metaverse ekosistemiyle ilgili yaptığı açıklamalarda önemli bir hususa da değinen Efe Küçük, Türkiye'de bu ekosistem üzerine çalışma hevesinde olan çok fazla geliştiricinin olduğunu ancak bu geliştiricilerin özellikle de finansman açısından zorlandıklarını belirtti. Bu arada, lafı Metaverse ekosisteminin dayandığı Blockchain teknolojisine de getiren CEO, bu konuyla ilgili de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Efe Küçük'e göre Blockchain kripto para birimlerinden ibaretmiş gibi görünüyor olsa da bu doğru bir yaklaşım değil:

"Metaverse, şu an için Blockchain teknolojilerinin ve birimlerinin uyum içerisinde çalışabileceği bir evren olarak görünüyor. Blockchain dendiğinde akla sadece coin’lerin gelmesi kesinlikle doğru bir yaklaşım değil fakat gerçekçi baktığımızda bu durumun en büyük sebebi ise Metaverse üzerinden yapılacak ticaretler ve kullanılacak para birimi. Metaverse’te olacak olan ticaretler aslında şu anda da gerçekleşiyor. Simülasyon ya da rol yapma oyunu olarak tabir ettiğimiz online oyunlar (WoW, New World gibi) halihazırda kendi para birimleri üzerinden bir ekosistem, bir market oluşturmuş durumda. Tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi bu dünyalarda da oyuncular pazarlıklar yapıyor, ticaret yapıyor, para biriktiriyor, yatırım yapıyor ve parasını değerlendirebiliyor. Bu ve bunun gibi aktivitelerin Metaverse’te de olacağı kesin. Metaverse içerisindeki para biriminin merkeziyetsiz bir token/coin olması, bunun da gerçek dünyadaki bir para birimiyle takas edilebilir bir hale gelmesi hem şirketler hem de kullanıcılar açısından bir avantaja dönüşebilir."

Peki ya riskler ne olacak?

Dijitalliğin bulaştığı her alanda olduğu gibi Metaverse ekosisteminde de bazı riskler var. Özellikle de küçük çocukları tehdit eden bu riskler, ilerleyen zamanlarda çok büyük sorunların yaşanmasına yol açabilir. İşte bununla ilgili de açıklamalarda bulunan Efe Küçük, "Öncelikle internetin çocuklar için tam anlamıyla herhangi bir şekilde güvenli olduğuna ya da olabileceğine inanmıyorum. Aynı şekilde, internete bu kadar korkarak bakılmasını da doğru bulmuyorum. Özellikle oyunlar konusunda gerçek olmaktan uzak birçok endişe de görüyorum. Cinsel içerikli ya da şiddet içerikli ögelerle karşılaşma gibi riskler, özellikle Roblox gibi sosyal rol yapma oyunlarında her an olabiliyor. Çünkü bu tarz oyunlarda karşınızdaki anonim karakterler ile her an iletişime geçebiliyorsunuz.

Çocuklarımızı bu risklerden koruyabilmek adına onları oyun gibi büyük bir eğlence ve yaratıcı bir araçtan uzak tutmak yerine çağa uygun yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza nasıl zamanında ‘Yabancılarla konuşma.” dendiyse, bu önemli eğitimi günümüze uyarlamamız gerekiyor. Sadece oyun genelinde değil, internet genelinde bir eğitim olmalı bu. “Sosyal medyada ne paylaştığına dikkat et, konumunu her yerde paylaşma, tanımadığın biri mesaj atarsa cevap verme.” gibi. Bu, temel eğitimlerden biri haline gelirse internetteki risklerin birçoğunun daha kontrol edilebilir ve çözülebilir olduğunu görebiliriz.” şeklinde konuştu.