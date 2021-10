Facebook, merakla beklediğimiz etkinliğini düzenledi ve sanal ve gerçek hayatın bir araya getirildiği Metaverse kavramını gösterdi. Sunum, tarihin en heyecanlı sunumu desek yeridir. Gelin, gelecekte bizleri neler bekliyor bakalım.

Günümüzde sanal gerçeklik teknolojisi henüz tam anlamıyla gelişmemiş olsa da yapılan girişimler, gelecekte gerçek anlamda iki hayat yaşayacağımızı gösteriyor. 2018 yılında vizyona giren Steven Spielberg yapımı Ready Player One, geleceğe yönelik bir bakış açısı sunuyordu. Elbette filmdeki noktaya gelebilmek için önümüzde büyük bir yol var.

Bu yola en fazla yatırım yapan şirketse Facebook idi. Yıllar önce Oculus’u satın alan Facebook, sanal gerçekliği öteye taşımaya devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen Facebook Keynote etkinliğinde de Mark Zuckerberg, ‘Metaverse’ olarak anılan, sosyal medyanın gerçeklik, hatta sanal hayat haline dönüştüğü yeni gelecek öngörüsünü gösterdi.

Gerçek hayat, sanal hayatla birleşiyor:

Mark Zuckerberg’in yaptığı sunum, geçmiş Facebook etkinliklerinin aksine bir ürüne değil, gelecekte neler olacağına odaklanıyordu. Zuckerberg’ün Metaverse sunumu, gözlükleri taktığımız anda bambaşka bir dünyaya geçiş yaptığımızı gösterdi. Oluşturulan sınırsız sanal ortamda arkadaşlarımızla buluşuyor, konuşuyor, oyunlar oynuyoruz, konserlere gidiyoruz… Kısaca, gerçek hayatta yapabildiğimiz her şeyi sanal ortamda dilediğimiz gibi yapma imkânına sahip oluyoruz.

Zuckerberg, gelecekte şirketin neye odaklanacağını da şu cümlesiyle yeniden hatırlattı:

“Önümüzdeki yıllarda, insanların bizi öncelikle bir sosyal medya şirketi olarak değil, bir metaverse şirketi olarak görmesini bekliyorum.”

Oyunlar, hologramlarla gerçek hayata geliyor:

Sanal gerçekliğin yanı sıra artırılmış gerçeklik de Metaverse ile günlük hayatımıza girecek. Öyle ki taktığımız gözlükler sayesinde istediğimiz her yerde arkadaşlarımızla her an masa tenisi, satranç gibi oyunlar oynayabileceğiz, diğer arkadaşlarımız da sanal karakterleriyle yanımızda bulunabilecekler.

Her şey tek bir gözlükle yapılabilecek:

Etkinlikte gördüğümüz üzere tüm bu sanal ortamlar, kişilerin gözlerinde gördüğümüz artırılmış gerçeklik gözlükleriyle gerçekleştirilebilecek. Bu gözlüklerin ne zaman tanıtılacağını merakla bekliyoruz.

WhatsApp da Metaverse işinde olacak:

Öte yandan sunumda gördüğümüz bir diğer heyecanlandırıcı yenilik, günümüzde büyük oranda mesajlaşma için kullandığımız WhatsApp’la ilgiliydi. Sunumda Mark Zuckerberg, sanal ortamdayken WhatsApp’tan bir arama alıyor ve sörf oynamaya davet ediliyor. Bu durum, WhatsApp’ın Metaverse oyunlarına girişeceğinin bir göstergesi olabilir.

Zuckerberg, sanal gerçekliğe gelecek ve Metaverse kavramını yaşatacak yeni oyunları da duyurdu. Bu oyunlar arasında GTA: San Andreas da yer alıyor.

Elbette iş hayatı da sanal ortama giriyor:

Oyunların ve eğlencenin yanı sıra Metaverse, iş hayatını da sanal ortama taşıyacak. Artık fiziksel ofisler yerine sanal ortamlarda buluşacağız, sunum yapacağız, toplanacağız. İstersek kendi çalışma ortamımızı yaratıp tamamen hayalimizdeki bir yerde tüm keyifle mesai yapabileceğiz.

Facebook, 10 yıl içinde 1 milyar Metaverse kullanıcısının olacağını tahmin ediyor.