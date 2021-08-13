Meteorolojiden Karadeniz Bölgesi'ne Yoğun Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Karadeniz'de yaşayan vatandaşları endişelendiren haber geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre Rize bu akşam, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin ise gece itibarıyla çok şiddetli yağışların etkisi altına girecek. Vatandaşlar, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılıyor...

Türkiye'nin orman yangınlarından sonra sel felaketleri yaşadığı şu günlerde, özellikle de Karadeniz'de yaşayan vatandaşları endişelendirecek bir haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki saatlerde Doğu Karadeniz ve Ordu'yu etkileyecek şiddetli yağışların geleceğini duyurdu. MGM, vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalara göre Rize, bugün akşam saatleri (tahmini olarak 19:00) itibarıyla yoğun yağış etkisi altına girecek. Cumartesi gününün ilk saatleri itibarıyla ise Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağmur yağacak. Yağışların 15 Ağustos'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalarda, yağışlar sırasında metrekareye ortalama olarak 52 ila 100 kilogram aralığında yağış düşeceği belirtildi. Rize ile Artvin'in kuzey kesimleri için ayrı bir parantez açan kurum, buradaki yağış miktarının yer yer 100 kilogramı geçebileceğini ifade etti.

Sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama ve yıldırım gibi olayların yaşanabileceğini ifade eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çalıştı. Görünen o ki Türkiye, bu geceyi de diken üstünde geçirecek...