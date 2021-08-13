SON DAKİKA: Karadeniz'de 3 İl 'Afet Bölgesi' İlan Edildi

Selden en çok etkilenen yerlerden olan Kastamonu Bozkurt'ta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel nedeniyle zarar gören Kastamonu, Bartın ve Sinop'un afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı, yaşanan afetle ilgili bazı değerlendirmelerde de bulundu.

Türkiye son birkaç gündür, özellikle de Karadeniz Bölgesi'nden gelen sel felaketlerine kulak kesilmiş durumda. Yetkililer, afet bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına başlamışken konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda, selden zarar gören üç ilin afet bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Yaşanan sel felaketiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmak için selden en çok etkilenen yerlerden olan Kastamonu Bozkurt'a giden Erdoğan, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta genel hayata etkili afet bölgesi durumu ilan edildiğini söyledi.

Tüm acil tedbirler devreye alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda, kredi desteğinden vergi ödemelerinin ertelenmesine kadar tüm acil tedbirlerin devreye alındığı ifade edildi. Hasar tespit çalışmalarının 3 ilde 120 ekiple devam ettiğini belirten Erdoğan, evleri yıkılan vatandaşlara yeni ev yapabilmek için derhal harekete geçileceğini ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: AFAD başta olmak üzere Kızılayımızla birlikte bütün araç ve gereçleriyle buradayız. Aşından yemeğine ne gerekiyorsa hepsini yaptık, yapacağız. 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve pek çok araç gereç sahada faaliyet gösteriyor.