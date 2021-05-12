Meteoroloji, Türkiye'nin Nisan Ayı Kuraklık Durumu Açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün nisan ayını kapsayan sıcaklık ve yağış istatistik raporu, Türkiye'nin kurak bir nisan ayı geçirdiğini ortaya koyuyor. Ülke genelindeki sıcaklıklar Marmara haricinde normalin üzerinde seyrederken yetersiz yağışlar, üç bölgede olağanüstü kuraklığa yol açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz kış mevsiminde özellikle de İstanbulluları korkutan kuraklık konusuyla ilgili yeni bir rapor yayımladı. Nisan ayındaki yağış ve sıcaklık seviyelerini gözler önüne seren rapor, Türkiye'nin nisan ayını genel olarak kurak geçirdiğini, üç bölgede ise olağanüstü kuraklık yaşandığını gözler ortaya çıkarmış oldu.

Rapora göre nisan ayında olağanüstü kuraklık yaşanan bölgeler, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi'nin güney kesimleri olarak kayıtlara geçti. Ancak Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin ciddi bir bölümü de kuraklıkla karşı karşıya kaldı. Öte yandan, nisan ayında önceki aylara göre de daha sıcak bir dönem geçirdik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, nisan ayı sıcaklık ortalamasının 1,3 santigrat derece artarak 13,4 santigrat dereceye ulaştığını söyledi. Nisan ayındaki en yüksek sıcaklık ise Ceylanpınar'da kaydedildi. Bölgedeki sıcaklık, 36,9 dereceye kadar ulaştı.

İşte nisan ayının kuraklık seviyesini gösteren harita

Uzmanlar, yaşanan olayları küresel ısınmanın açık bir göstergesi olarak nitelendiriyorlar. Zira Türkiye'de yalnızca kuraklık seviyesi değil, sıcaklıklar da giderek yükseliyor. Hatta nisan ayında Türkiye genelindeki sıcaklıklar, mevsim normallerinin de üzerindeydi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre nisan ayında mevsim normalleri sıcaklıklarında olan tek bölge, Marmara idi. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz gibi bölgelerdeki sıcaklıklar ise genellikle ortalamanın üzerindeydi.

Sıcaklığın hissedilmesini sağlayan etkenlerden bir tanesi de nem. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporu, Türkiye'nin nisan ayında nem konusunda da kurak bir ay geçirdiğini gözler önüne seriyor. Hatta öyle ki nem, nisan ayında yalnızca Karadeniz'in çok küçük bir bölümünde kendini hissettirebilecek düzeydeydi. Başta Akdeniz olmak üzere diğer tüm bölgelerdeki nemlilik ise normal ve normalin altındaydı.