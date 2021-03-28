Süper Soğuk Fırtınada Sıcaklık Rekoru Kırıldı

2018 yılında Ekvator'da yaşanan bir süper soğuk fırtınaya dair yürütülen araştırmanın verileri paylaşıldı. Paylaşılan veriler, yaşanan fırtınada sıcaklık rekoru kırıldığını ortaya koyuyor.

Bundan 3 yıl önce, 29 Aralık 2018 tarihinde, Ekvator'da Pasifik Okyanusu'nun batısında bir süper soğuk fırtına meydana geldi. Fırtınanın ardından elde edilen uydu görüntüleri ve toplanan veriler ile bir araştırma yürütülmeye başlandı ve bu araştırmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde paylaşıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, yaşanan süper soğuk fırtınanın en tepe noktasında sıcaklık -111 dereceydi ve bu sıcaklık değerinin bir rekor olabileceği düşünülüyor. Fırtına hakkında araştırma yürüten ekipler, elde edilen sıcaklığın da fırtınanın gerçekleşme şeklinin de bazı sıra dışı durumlar barındırdığını söylüyor.

Normalden çok daha fazla soğudu:

Bu türden büyük fırtınalara sebep olan çok kuvvetli bir hava akımı, atmosferin en alt tabakasına (troposfere) ulaştığında genellikle düzleşiyor. Ancak fırtınanın çok kuvvetli olduğu durumlarda, yukarı yönlü hava akımı troposferi de aşarak, stratosfere ulaşabiliyor. 2018 yılında yaşanan olayda ise araştırmacılardan gelen verilere göre bulutun üst seviyesi 20.5 km'ydi.

Konu ile ilgili açıklama yapan, Oxford Üniversitesi'nden Simon Proud, bu duruma "overshooting top" adı verildiğini, bulutun tepe noktasının Tropopoz tabakasını aştıktan sonra yükselişine devam ederken her kilometrede 7 derece soğuduğunu belirtti. Ancak Prouf'un bildirdiğine göre 2018 yılındaki örnekte Tropopozu aşan bulut, 13 - 14 derece daha soğuktu.

Bu türden fırtınaların sayısı artıyor:

Bu devasa fırtına, araştırma ekibinin ifadesiyle 'hiçliğin ortasında' gerçekleştiği için insan yaşamına bir etkisi olmadı. Ancak benzer devasa fırtınaların sayısında sürekli bir artış olduğu bildiriliyor ve araştırmacılar bunu bir risk olarak değerlendiriyor.

Geçtiğimiz 3 yılda karşılaşılan benzer fırtınaların sayısının, ondan önceki 13 yılla eş olduğu söyleniyor. Böyle soğuk hava fırtınalarının yaratması olası tehlike düşünüldüğünde ise artışının nedeninin anlaşılmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor.