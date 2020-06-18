Metinlere Bağlantı Oluşturmanızı Sağlayan Chrome Eklentisi

Google, Chrome için yeni bir eklenti yayınladı. Link to Text Fragment isimli bu eklenti, internet sitelerindeki metinlerin URL'leriyle birlikte paylaşılabilmesini sağlıyor. Chromium'un 80 ve üzeri sürümleriyle uyumlu olan bir özelliğin sonucu olarak karşımıza çıkan eklenti, an itibarıyla tüm kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler internet tarayıcısı Chrome'un da geliştiricisi konumunda. Şirket, yayınladığı güncellemeler ve eklentilerle Chrome'un daha işlevsel olmasını ve kullanıcı sayısını artırmaya çalışıyor.

Google'ın Chrome için yayınladığı sadece 50 KB büyüklüğündeki yeni eklenti, herhangi bir internet sitesindeki metinden seçilen bir bölümün, metnin bulunduğu sayfanın URL'si ile birlikte paylaşılabilmesini sağlıyor. Üstelik metni paylaştığınız kişi URL'ye tıkladığında açılan sayfada metnin seçili olduğu bölümü renkli bir şekilde vurgulanırken görüyor.

Google'ın Chrome için yayınladığı yeni eklenti, "Link to Text Fragment" olarak isimlendiriliyor. Bu eklentiyi yükleyen Chrome kullanıcıları, web sitelerindeki metinlerin sadece seçtikleri bölümleri için bir URL oluşturabiliyorlar. Kafa karıştırıcı geldiyse hemen eklentinin nasıl çalıştığına geçelim...

Diyelim ki Webtekno'nun herhangi bir haberinde sizin için önemli olan bir bölüm var ve özellikle bu bölümü bir kişiyle paylaşmak istiyorsunuz. Eklentiyi kurduktan sonra Chrome'u üzerinden o habere gidiyorsunuz ve haberin içinde sizin için önemli olan o bölümü seçip ve sağ tıklıyorsunuz. Bu işlemleri gerçekleştirdiğinizde karşınıza şöyle bir menü çıkacak;

"Copy Link to Selected Text" butonuna tıkladıktan sonra söz konusu bağlantıyı nasıl paylaşacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Dilerseniz e-posta dilerseniz de WhatsApp gibi uygulamalar aracılığıyla paylaşabileceğiniz bu bağlantıyı, dilerseniz de kendiniz için bir dosyaya kaydedebilirsiniz. Bu bağlantıya tıkladıktan sonra habere tekrar ulaştığınızda yine tüm web sayfası açılacak ancak seçmiş olduğunuz bölüm aşağıdaki ekran görüntüsünde de görmüş olduğunuz gibi vurgulanıyor olacak.

Google'ın Chrome için yayınladığı yeni eklenti, aslında Chrome'un yeni bir özelliğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Metin Parçasına Bağlantı olarak isimlendirilen bu özellik, herhangi bir internet sitesindeki herhangi bir metin içinde yer alan bölümlere bağlantılar oluşturulabilmesini sağlıyor.

Google'ın Chrome için oluşturduğu yeni eklenti, Chromium tabanlı tüm internet tarayıcılarının 80 ve üzeri sürümleriyle uyumlu ancak tüm tarayıcılarda desteklenmiyor. Ayrıca Google, Chromium tabanlı olan Firefox ve Safari'nin bu özelliğini kullanıma sunacaklarını söylemediklerini belirtiyor.