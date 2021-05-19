Metro 2033 romanının beyazperde uyarlaması olan Metro 2033 filmi, pandemi nedeniyle ertelendi. Oyunlardan da tanıdığımız Metro evrenini konu alacak filmin belirlenen ilk çıkış tarihi 2022’ydi. Ancak çekimlere bir türlü başlanamamasından dolayı yeni tarih, 2024 olarak belirlendi.

Pandeminin ertelenmeye zorladığı yapımlardan biri de Metro 2033 filmi oldu. Asıl plana göre önümüzdeki sene çıkış yapması beklenen film, yeni plana göre farklı bir yönetmenin yönetimiyle 2024 yılında çıkış yapacak.

Rusya Federal Ulusal Sinematografi Sosyal ve Ekonomik Destek Fonu, filmde yapılacak bazı değişikliklere dair açıklamalarda bulundu. 2019 yılında duyurulan filmin 2020 yılında çekimlerine başlanacaktı. Derken tüm dünyayı etkisi altında bırakan COVID-19 pandemisi, birçok etkinlik ve yapım gibi Metro 2033’ü de ertelenmeye itti.

Film uyarlamasını romanın yazarı yapacak

İlk olarak 2005 yılında romanıyla tanıdığımız Metro 2033, bildiğiniz gibi daha sonra romandan esinlenilerek geliştirilen birçok oyuna sahip oldu. 2024 yılına ertelenen film ise ‘franchise’ın ilk sinema girişimi olacak. Metro 2033 filmi, 11,5 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilecek.

Rusya Federal Ulusal Sinematografi Sosyal ve Ekonomik Destek Fonu’nun yaptığı açıklamaya göre film, The Blackout ve Gogol üçlemesinde de görev alan Egor Baranov tarafından yönetilecek. Metro evreninin yaratıcısı olan, 4A Games Studio’nun diğer yapımlarında da görev alan Dmitriy Glukhovskiy, evrenin film uyarlamasını yaparak senaryoyu oluşturan kişi olacak.

Filmin konusu, ilk oyunla benzerlik gösterecek

Hikaye, insanların yeraltı tünellerinde hayatta kalması gerektiği Rusya post-apokaliptik dünyasına odaklanacak. Ana karakter Artyom, halkını yeni bir tehditten kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkacak. Görünüşe göre olay örgüsü, Glukhovskiy'nin 2005 çıkışlı romanından uyarlanan orijinal Metro 2033 oyununa oldukça benzeyecek. Tabii roman ve oyundaki her olay birkaç saatlik bir filme eklenemeyeceğinden dolayı hikayenin biraz sıkıştırılması gerekecek.