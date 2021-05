Sevilen Kitaplardan Uyarlanan En İyi 7 Oyun

Oyun sektörünün hikaye konusunda esinlendiği birçok unsur var. Kitaplar da bunlardan biri. Her biri birbirinden güzel ve derin hikayeye sahip, ayrıntılı ve sevilen romanlardan alıntı oyunları sizler için listeledik.

Oyun sektörü geliştikçe, oyunlarda işlenen konuların derinliği ve kalitesi de aynı oranda artıyor. Konusu olmayan rekabetçi oyunların aksine, piyasada çoğu film ve diziden daha sürükleyici olabilecek oyunlar bulunuyor. Bu oyunların da elbette esinlendiği bazı noktalar olabiliyor. Yeri geldiğinde dizi ve filmlerden de esinlenen oyunların, hikayeleri böylesine gerçekçi ve kaliteli işlemesinin bir sebebi de, dizi ve filmlerin aksine oyuncuyu bir süre içine kapatmamak.

Oyunlarda hikayenin ve yan görevlerin bitirilmesi için bir süre sınırı olmaması, geliştiricilerin oyunların konularını daha etkileyici sunmalarını sağlıyor. Tıpkı kitaplar gibi. Dizi ve filmlere nazaran daha ayrıntılı olan kitapları aynı şekilde tüketiciye sunmanın bir diğer yöntemi de bunu oyun vasıtası ile yapmak. Biz de bu sebeple, oyuncusuna oldukça kaliteli bir hikaye sunan ve kitaplardan uyarlanan en iyi oyunları listeledik.

Kitaplardan uyarlanan 7 oyun tavsiyesi:

Age of Conan: Unchained

The Witcher

STALKER

Lord of the Rings: Battle for Middle Earth

American McGee’s Alice

Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas

Metro 2033 Redux

Conan evreninin anlatıldığı Age of Conan: Unchained

Çıkış tarihi: 2008

Platformlar: PC, Xbox 360

Geliştirici: Funcom

Yayıncı: Funcom, Eidos Interactive

Metascore: 80

Çok oyunculu bir çevrimiçi rol yapma oyunu olan Age of Conan: Unchained’in hikayesi ve evreni, Robert E. Howard’ın fantastik Conan romanlarına dayanıyor. Oyun, özellikle 1935'te yayımlanan Conan the Conqueror olarak bilinen Hour of the Dragon olaylarını anlatıyor. Age of Conan, Conan evreninin zengin tarihine ve bilgisine gerçekten dokunan ilk oyun olarak varsayılıyor.

Koskoca bir evreni anlatan: The Witcher

Çıkış tarihi: 2007

Platformlar: Microsoft Windows, Classic Mac OS

Geliştirici: CD Projekt, CD Projekt RED, CDP.pl, Widescreen Games, Can Explode

Yayıncı: CD Projekt, CD Projekt RED, CDP.pl, Warner Bros. Interactive Entertainment, Atari, Atari, Inc.

Metascore: 81

The Witcher, ilk olarak kısa öykülerden oluşan bir koleksiyon olarak başlayan Andrzej Sapkowski'nin The Witcher kitap serisine dayanıyor. Kısa öyküleri izleyen uzun metrajlı romanlardan oluşan The Saga'nın başarısı, Sapkowski ve serisini bir kült haline getirdi. Ancak seri ne yazık ki 2007’deki oyun uyarlamasına kadar bilinmez bir şekilde kaldı. Oyunları ve kitaplarında aynı karakterler bulunan bu seride, kitaptaki olaylar, oyundakinden daha eski bir zamanı anlatıyor. The Witcher serisinin 1993 ile 2013 yılları arasında yazılan toplam 9 kitabı bulunuyor.

Uzaylı istilasını anlatan STALKER

Çıkış tarihi: 2007

Platformlar: PC

Geliştirici: GSC Game World

Yayıncı: THQ

Metascore: 82

STALKER, Boris ve Arkady Strugatsky kardeşler tarafından 1972 yılında yayınlanan Roadside Picnic adlı romandan uyarlanan bir oyun. Dünya dışı varlıkların dünya üzerinde yaşadıkları bölgeler bulunan bir dünyada, Redrick Red Schuhart’ın hikayesini oynadığımız oyun bir shooter oyunu. Oyunda ve romanda, uzaylılar dünyayı ziyaret ediyor, bir süre burada yaşıyor ve ardından dünyayı terkediyorlar. Hikaye ise tam olarak bu terk edilen ve girilmesi yasaklı olan bölgelerde geçiyor.

Roadside Picnic yazarları Strugatsky kardeşler sonrasında oyundan etkilenip Stalker isimli aynı evrende geçen bir kitap daha yazdı.

Yüzüklerin Efendisi serisinin en iyi oyunlarından Lord of the Rings: Battle for Middle Earth

Çıkış tarihi: 2004

Platformlar: PC

Geliştirici: EA Games

Yayıncı: Electronic Arts, DICE Los Angeles

Metascore: 82

Lord Of The Rings: Battle For Middle Earth, 2004 yılında PC'de piyasaya sürülen ve EA Games tarafından geliştirilen gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Oyun gibi serinin filmleri de, J. R. R. Tolkien'in aynı adlı romanının hem Yüzüklerin Efendisi romanlarına dayanıyor. Lord of the Rings: Battle for Middle Earth, EA Games’in, Command and Conquer: Generals üzerinde çalışan ekibi tarafından geliştirildi. Yüzüklerin Efendisi evrenine oldukça iyi bir şekilde yaklaşan oyunda, hayranların aşina olduğu birçok savaş sahnesi ve mekanı yeniden yaratılıyor.

Karanlık bir Alice hikayesi: American McGee’s Alice

Çıkış tarihi: 2000

Platformlar: PlayStation 3, Microsoft Windows, Macintosh operating systems, Classic Mac OS, Xbox 360

Geliştirici: Rogue Entertainment

Yayıncı: Electronic Arts

Metascore: 85

American McGee’s Alice, aksiyon ve platform oluşturma unsurları içeren psikolojik bir korku oyunu. Oyunun hikayesi Lewis Carroll romanları Alice Harikalar Diyarında ve Aynanın İçinden'e dayanıyor. Başlangıçta sadece PC platformu için piyasaya sürülen bu oyun, 2011’de PlayStation 3 ve Xbox 360 için de çıktı.

Alice Harikalar Diyarında hikayesinin karanlık bir versiyonu olan American McGee’s Alice, kitapta yer alan bulmaca ve oyunları, benzersiz ve korkunç bir stil ile bir araya getiriyor.

Seçkin bir operasyon ekibini anlatan Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas

Çıkış tarihi: 2006

Platformlar: PlayStation Portable, Microsoft Windows, PlayStation 3, Java, Xbox 360

Geliştirici: Ubisoft Montreal, Ubisoft Quebec, Gameloft

Yayıncı: Gameloft

Metascore: 88

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen Rainbow Six: Vegas, PlayStation 3, PSP ve Xbox 360'ta piyasaya sürüldü. Call of Duty gibi oyunlarda görülen koşma ve silahlanma yerine Rainbow Six: Vegas, strateji ve planlamayı tercih eden taktiksel shooter oyunu.

Tom Clancy tarafından 1998’de yayınlanan Rainbow Six, Vegas ve devam filmi olan Vegas 2, aynı romandan seçkin özel operasyon ekibini anlatıyor.

Nükleer felaket sonrası Moskova'yı anlatan Metro 2033 Redux

Çıkış tarihi: 2014

Platformlar: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, Linux, Google Stadia, macOS, SteamOS, Classic macOS

Geliştirici: 4A Games

Yayıncı: 4A Games

Metascore: 90

Serideki ilk oyun olan Metro 2033, Xbox 360 ve PC 2010'da piyasaya sürüldü ve oyunun devamı Metro: Last Light 2013'te Xbox 360, PlayStation 3 ve PC için yayınlandı. Her iki oyunu da içeren Metro 2033: Redux adlı yeniden düzenlenmiş bir sürüm, PlayStation 4 ve Xbox One için 2014 yılında piyasaya sürüldü.

Metro 2033 Redux, Dmitry Giukhovsky'nin kıyamet sonrası romanından uyarlanan hayatta kalma-korku türünde birinci şahıs shooter oyunu. Oyunda nükleer felaket sonrasında Dünya yüzeyinin yaşanamaz hale gelmesi ve insanların hayatlarına metro tünellerinde sürdürmesi anlatılıyor.