Metro Exodus, Steam'e Büyük Bir İndirimle Giriş Yaptı

Metro oyun serisinin son oyunu Metro Exodus, Epic Games ile anlaşmasının sona ermesiyle birlikte Steam'deki yerini aldı. Oyun, Steam Mağazası'na %40 indirimle giriş yaptı.

Dünya çapında çok satan romanlar arasına giren, Rus yazar Dmitry Glukhovsky'nin kalemiyle yazılan Metro serisi hâlâ popülerliğini korumaya devam ediyor. Kitap serisi, 2010 yılında 4A Games tarafından bir oyun serisine çevrildi ve böylece oyuncular da bu muhteşem serinin tadına varabildi.

Post apokaliptik bir dünyada Moskova metrosunun derinliklerine indiğimiz, yer yüzünün bize haram olduğu bu mutant dolu macera, Metro 2033 ve Metro Last Light oyunlarıyla bizi iyice içine almayı başarmıştı. Ardından her iki oyunun da grafiklerini arşa çıkaran Redux versiyonları yayınlanmıştı.

Metro Exodus'ta büyük indirim:

2019 yılına geldiğimizde artık yeni bir Metro oyunu bize bakıyordu: Metro Exodus. Bu oyun, serinin devamı niteliğindeydi ve yine grafiksel anlamda muhteşemdi. Fakat oyun ilk çıkışını Epic Games Store ile yapılan anlaşma dolayısıyla yalnızca Epic Games Mağazası’nda yaptı.

İşte o anlaşmanın devri geçtiğimiz gün bitti ve Metro Exodus, oyuncuların en çok kullandığı platform olan Steam’in mağazasında kendisine yer edindi. Üstelik oyun Steam’e gelişini oyunculara da belli edecek şekilde yaptı. Metro Exodus, Steam’e %40 indirimle giriş yaptı.

Orijinal fiyatı Steam Mağazası’nda 249 TL olan Metro Exodus, %40 indirimle birlikte 149,40 TL’ye alınabilir oldu. Bununla birlikte oyunda bulunan üç ek paketten ikisi, The Two Colones ve Expansion Pack de farklı oranlarda indirime tabî tutuldu. The Two Colones %40 indirimle 13,50 TL fiyat etiketine sahip olurken Expansion Pack %25 indirimle 97,50 TL’lik fiyat etiketine sahip oldu.

Metro Exodus severlerin en çok beklediği ek paket Sam’s Story de geçtiğimiz günlerde çıkışını yaptı. Ancak Sam’s Story’nin fiyatında bugün herhangi bir indirim yapılmadı. Oyunun ek paketini almak isteyen oyuncular hâlâ 120 TL’lik fiyatı ödemek zorundalar. Fakat bu noktada moral bozmamak gerekiyor, zira Expansion Pack ek paketi oyunculara hem Sam’s Story hem de The Two Colones içeriklerini sunuyor.