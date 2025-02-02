Bilhassa stres ile birlikte ortaya çıkan depresyon, anksiyete veya farklı psikolojik rahatsızlıklar, şimdilerde oldukça yaygın öyle değil mi? Bunların üstesinden gelmek için ise çok çeşitli yollara başvuruyoruz.

Bize iyi gelen aktiviteleri yapıp, moralimizi yüksek tutmaya çalışıyor ve belki ilaçlardan yardım alıyoruz. Ancak uzmanlara göre sebze ve meyve tüketimi de başta depresyon olmak üzere birçok psikolojik rahatsızlık üzerinde oldukça etkili.

Peki bu gıdaların psikolojik rahatsızlıklar ile nasıl bir ilgisi var?

Bir araştırmaya göre beslenmenizdeki sebze ve meyve miktarını artırmanız, zamanla depresyon riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

Avustralya, Danimarka, İsveç ve ABD’deki ikiz katılımcıların yer aldığı kapsamlı çalışma ile bu bilgi doğrulanmış durumda. Bu çalışmada Avustralya’daki New South Wales Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 3.483 kişinin beslenme ve ruh hâli verilerini analiz etti.

Tüm katılımcılar ikiz ve 45 yaş üzeriydi. Ayrıca 11 yıl boyunca gözlem altında tutuldular. Bu anlamda ikizlerin tercih edilmesinin sebebi ise onların genetik geçmişlerinin, %50 ila %100 oranında aynı olması.

Nihayetinde onlar çoğunlukla birlikte büyüyor, genellikle aynı şeyleri yiyor ve muhtemelen aynı ruh hâllerine sahipler. 45 yaş üzeri kişilerin tercih edilme sebebi ise depresif bozuklukların genellikle 45 yaşından sonra artış göstermesi.

Araştırmanın sonucunda ise sebze ve meyve tüketimi fazla olanlar ve az olanlar arasında belirgin bir fark ortaya çıkıyor.

Ancak bu gıdaları orta derecede tüketenler ile az tüketenler arasında şaşırtıcı şekilde herhangi bir fark yok. Yani bu ikizlerin ruh hâlleri ve depresyon durumları tıpatıp aynı. Yani ruh hâlinin iyi olması için önerilen miktarlarda sebze ve meyveyi almak gerekiyor.

Aslında bu besinlerin yetersiz tüketimi, çoğunlukla vitamin ve mineral eksiklikleri ile ilişkilendirilir, ya da biz öyle biliyoruz. Fakat bu çalışma ile aslında ruh hâline de büyük bir etkisi olduğunu görmek mümkün.

Kısaca meyve ve sebze miktarı ne kadar artırılırsa, ruh sağlığı bir o kadar iyi oluyor. Hatta bilim insanlarına göre çeşitli psikolojik sorunlar yaşayanlar, direkt olarak meyve ve sebze tüketimini gözden geçirmeli.

Yalnızca bu gıdaların tüketimini artırmak bile başta depresyon olmak üzere, çeşitli psikolojik rahatsızlıklardan kurtulmak için çok önemli bir adım olacaktır.

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