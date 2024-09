Renkler psikolojimizi etkileme gücüne sahip mi? Örneğin, bulunduğumuz yerdeki aydınlatmanın rengi bizlerin psikolojisini etkiliyor olabilir mi? Bu konuda yapılan bilimsel araştırmanın sonuçlarını bu içerikte inceliyoruz.

Literatürde yer alan “Does the installation of blue lights on train platforms prevent suicide? A before-and-after observational study from Japan” (Tren platformlarına mavi ışık takılması intiharı önler mi? Japonya'dan öncesi ve sonrası gözlemsel bir çalışma) isimli bir araştırma renklerin psikolojimiz üzerindeki etkisi ile ilgili önemli sonuçlara ulaştı.

Çalışma temel olarak, Japonya’da belirli tren istasyonlarına yerleştirilen mavi ışıkların intihar vakalarını azaltıp azaltmadığını gözlemlemeyi amaçlıyor.

Öncelikle araştırmanın metodolojisini inceleyerek başlayalım.

Araştırma kapsamında, Japonya'nın bir metropolündeki 71 tren istasyonu ele alınıyor.

Belirlenen bu istasyonlara 2 yıllık bir süreç içerisinde mavi LED ışıklar yerleştiriliyor ve ışıkların yerleştirilmesinden önce ve sonra kaydedilen intihar oranları araştırma kapsamında karşılaştırılıyor.

Çalışmada ele alınan 71 istasyonun 11 tanesine mavi ışıklar takılırken geriye kalan 60 istasyonun ışıkları değiştirilmiyor ve bu 60 istasyon kontrol grubu olarak kullanılıyor.

Bu doğrultuda, araştırma mavi ışık kullanılan istasyonlarındaki intihar vakalarının oranındaki değişimi tespit etmeyi amaçlıyor.

Şimdi bulguları inceleyebiliriz. Mavi ışık kurulan istasyonlarda görülen intihar vakalarında çok ciddi bir azalma görülüyor.

Araştırma kapsamında elde edilen veriler incelendiğinde, mavi ışıkların kurulu olduğu istasyonlarda intihar vakalarının %84 oranında azaldığı görülüyor.

Araştırmacılar bu bulguyu, mavi ışıkların kişilerin psikolojik durumu üzerinde etkisi olabileceği şeklinde yorumluyor.

Ek olarak, mavi ışıkların etkisinin geceleri daha belirgin bir şekilde görüldüğünü, çünkü gece saatlerinde bir vaka kaydedilmediği de belirtiliyor.

Özetle, bu araştırma renklerin psikolojimiz üzerinde bir etkisi olabileceği hipotezini güçlendiriyor.

Araştırmacılar, renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisine dikkat çekerek bu konunun daha detaylı araştırılması gerektiğini vurguluyorlar.

Buna ek olarak, araştırmanın yalnızca genel bir perspektif sunduğunu, daha detaylı bir çıkarım yapmak için daha geniş çaplı ve detaylı araştırmaların yapılması gerektiğini belirtiyorlar.

Tabii ki her içeriğin sonunda yaptığımız gibi, her araştırmanın bazı kısıtlara sahip olabileceğini ve kendi örneklemi kapsamında genelleştirmenin doğru olacağını hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

