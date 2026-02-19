Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

MG, Hibrit Motorlu Yeni Otomobilleri HS ve ZS'yi Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatları!

Çinli otomobil devi MG, iki yeni otomobilini Türkiye pazarına getirdiğini açıkladı. Bu modeller, zaten tanıdığımız HS Hybrid+ ile ZS Hybrid+ olarak karşımıza çıktı. Peki bu otomobiller neler sunuyor ve fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

MG, Hibrit Motorlu Yeni Otomobilleri HS ve ZS'yi Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatları!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Otomobilleri fena olmasa da Türkiye'de istediği pazar payını bir türlü yakalayamayan Çinli firma MG, bugün bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen bu etkinlikte HS Hybrid+ ile ZS Hybrid+ modellerinin Türkiye'ye getirildiği duyuruldu.

Peki MG'nin Türkiye'deki yeni otomobillerinin fiyatları ne kadar? Bu otomobiller neler sunuyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda MG HS Hybrid+

Başlıksız-1

MG'nin Türkiye'deki yeni otomobillerinden HS Hybrid+, aslında bir süredir satışta olan HS modelinin yeniden yapılandırılmış versiyonu. Şirket, bu otomobilde kullandığı yeni hibrit ünite ile sürücülere 224 PS güç sunuyor. Oldukça verimli sistem, 100 kilometrede 5,5 litre yakıt tüketimine sahip. MG tarafından yapılan açıklamaya göre HS Hybrid+, 3.150.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

Gelelim MG ZS Hybrid+ modeline

Başlıksız-1

MG ZS Hybrid+, tahmin edebileceğiniz üzere uzun bir süre Türkiye'de satılmış olan ZS'nin yeni versiyonu. Bu otomobilde 197 PS güç üreten hibrit sistem, 5.1 litrelik yakıt tüketim değeri ile dikkat çekiyor. MG, bu otomobili 2.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla satacak.

Nissan'dan Türkiye'deki Bazı Qashqai ve X-Trail Sahiplerine Uyarı: Ruhsatın Değişmesi Gerekiyor! Nissan'dan Türkiye'deki Bazı Qashqai ve X-Trail Sahiplerine Uyarı: Ruhsatın Değişmesi Gerekiyor!
Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Arkasında Bambaşka Olaylar Varmış: EA, Neden Çocukluğumuzun Efsanesi NFS Most Wanted'ın 2. Oyununu Yapmadı?

Arkasında Bambaşka Olaylar Varmış: EA, Neden Çocukluğumuzun Efsanesi NFS Most Wanted'ın 2. Oyununu Yapmadı?

Call of Duty: Warzone'un Tamamen Kapanacağı Tarih Açıklandı

Call of Duty: Warzone'un Tamamen Kapanacağı Tarih Açıklandı

Uzun Zaman Oldu: Windows 11'in En Çok İstenen Özelliği Nihayet Geliyor

Uzun Zaman Oldu: Windows 11'in En Çok İstenen Özelliği Nihayet Geliyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com