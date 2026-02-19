MG, Hibrit Motorlu Yeni Otomobilleri HS ve ZS'yi Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatları!

Çinli otomobil devi MG, iki yeni otomobilini Türkiye pazarına getirdiğini açıkladı. Bu modeller, zaten tanıdığımız HS Hybrid+ ile ZS Hybrid+ olarak karşımıza çıktı. Peki bu otomobiller neler sunuyor ve fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Otomobilleri fena olmasa da Türkiye'de istediği pazar payını bir türlü yakalayamayan Çinli firma MG, bugün bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen bu etkinlikte HS Hybrid+ ile ZS Hybrid+ modellerinin Türkiye'ye getirildiği duyuruldu.

Peki MG'nin Türkiye'deki yeni otomobillerinin fiyatları ne kadar? Bu otomobiller neler sunuyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda MG HS Hybrid+

MG'nin Türkiye'deki yeni otomobillerinden HS Hybrid+, aslında bir süredir satışta olan HS modelinin yeniden yapılandırılmış versiyonu. Şirket, bu otomobilde kullandığı yeni hibrit ünite ile sürücülere 224 PS güç sunuyor. Oldukça verimli sistem, 100 kilometrede 5,5 litre yakıt tüketimine sahip. MG tarafından yapılan açıklamaya göre HS Hybrid+, 3.150.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

Gelelim MG ZS Hybrid+ modeline

MG ZS Hybrid+, tahmin edebileceğiniz üzere uzun bir süre Türkiye'de satılmış olan ZS'nin yeni versiyonu. Bu otomobilde 197 PS güç üreten hibrit sistem, 5.1 litrelik yakıt tüketim değeri ile dikkat çekiyor. MG, bu otomobili 2.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla satacak.