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MG Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 335 Bin TL İndirim Var!

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MG’nin Temmuz 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde ZS Hybrid+, HS Hybrid+, HS ve MG7 modelleri yer alırken, ZS Hybrid+ 2025 model yılında 2.250.000 TL’lik kampanyalı fiyatıyla öne çıkıyor. MG7 tarafında ise takas destekli kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor.

MG Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 335 Bin TL İndirim Var!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

MG, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede markanın hibrit ve benzinli motor seçeneklerine sahip ZS Hybrid+, HS Hybrid+, HS ve MG7 modelleri yer alıyor. Temmuz ayına özel kampanyalı fiyatlar özellikle ZS Hybrid+ ve MG7 tarafında öne çıkıyor.

Bu içerikte MG’nin Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. Aşağıdaki özet tabloda markanın güncel tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarını bulabilirsiniz.

İçerikten Görseller

MG Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 335 Bin TL İndirim Var!
MG ZS Hybrid+
MG HS Hybrid+
MG HS
MG7

MG fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
ZS Hybrid+ 2.585.000 TL 2.250.000 TL
HS Hybrid+ 3.155.000 TL 3.000.000 TL
HS 2.545.000 TL 2.612.000 TL
MG7 3.110.000 TL 2.910.000 TL

ZS Hybrid+ fiyatları - Temmuz 2026

MG ZS Hybrid+

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Hibrit Luxury Cam Tavanlı, 2025 model 2.585.000 TL 2.250.000 TL
Hibrit Luxury Cam Tavanlı, 2026 model 2.655.000 TL 2.545.000 TL

MG ZS Hybrid+, markanın kompakt SUV karakterli hibrit modellerinden biri olarak fiyat listesinde yer alıyor. Luxury Cam Tavanlı donanımıyla sunulan model, şehir içi kullanım ve SUV pratikliğini bir arada arayan kullanıcılar için konumlanıyor.

ZS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, 2025 Net 27.658 TL, ÖTV ve KDV hariç Luxury
Elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, 2026 Net 48.246 TL, ÖTV ve KDV hariç Luxury

HS Hybrid+ fiyatları - Temmuz 2026

MG HS Hybrid+

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Hibrit Luxury, 2025 model 3.155.000 TL 3.000.000 TL
Hibrit Luxury, 2026 model 3.265.000 TL 3.165.000 TL

MG HS Hybrid+, markanın hibrit SUV seçeneklerinden biri olarak Temmuz 2026 fiyat listesinde Luxury donanımıyla yer alıyor. 2025 ve 2026 model yılı seçenekleri ayrı ayrı listelenen modelde her iki versiyon için de kampanyalı anahtar teslim fiyat paylaşılmış durumda.

HS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

HS fiyatları - Temmuz 2026

MG HS

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzin Luxury, 2025 model 2.545.000 TL -
Benzin Luxury, 2026 model 2.697.000 TL 2.612.000 TL

MG HS, markanın benzinli SUV modeli olarak Luxury donanımıyla fiyat listesinde bulunuyor. 2025 model yılında kampanyalı fiyat paylaşılmazken, 2026 model yılı için Temmuz ayına özel kampanyalı anahtar teslim fiyatın listede yer aldığı görülüyor.

HS opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MG7 fiyatları - Temmuz 2026

MG7

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzin Excellence, 2025 model 3.110.000 TL 2.910.000 TL
Benzin Excellence Red Edition, 2025 model 3.245.000 TL 3.045.000 TL
Benzin Excellence, 2026 model 3.300.000 TL -
Benzin Excellence Red Edition, 2026 model 3.450.000 TL -

MG7, markanın ürün gamında daha üst sınıfa konumlanan benzinli modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Excellence ve Excellence Red Edition donanımlarıyla sunulan modelde 2025 model yılı versiyonları için Temmuz ayına özel takas destekli kampanyalı fiyatlar paylaşılmış.

MG7 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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Araba Fiyat Elektrikli Araba

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