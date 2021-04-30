MI6 Başkanı Richard Moore attığı bir tweetle gündem oldu. Moore, James Bond’un kullandığı yüksek teknoloji ürünleri tasarlayan teknolojik casusluk şefi Q’nun yerine birini aradıklarını duyurdu.

MI6 Başkanı Richard Moore, gizli servisin yıllardır James Bond filmleriyle PR'ını yaptığı yüksek teknoloji uzmanı casusluk görevine eleman aradığını duyurdu. Moree daha önce eski Türkiye Büyükelçisi olarak çalışmıştı. “Q” olarak adlandırılan personel yüksek teknoloji casusluk ürünleri tasarlamasıyla meşhur.

James Bond filmlerinden aşina olduğunuz patlayan saatler, X-Ray gözlükler, ip şeklinde kemerler gibi eşyaları hazırlayan ve tasarlayan kişiye “Q” deniyor. MI6’in son yıllarda diğer istihbarat servislerine göre daha kötü bir şöhreti var. Netflix’in yaptığı MI6 belgeselinde de MI6’in özellikle Rus İstihbarat servisinden gerçekten çok çektiği anlatılıyordu. Özellikle KGB’nin İngiltere’de birçok suikast gerçekleştirmiş olmasından dolayı MI6’in ciddi bir prestij kaybı yaşadığı belirtilmişti.

MI6'i dijital inovasyonun öncüsü haline getirecek personel

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Richard Moore attığı tweette, “Yeni bir 'Q' arıyoruz. MI6'in geleceğin operasyonel teknolojisini geliştirmesine yardım ederek ülkenize hizmet etmek istiyorsanız, lütfen buna bir bakın” diyor. James Bond filmlerinde sıkça gördüğümüz Q gerçek hayatta “Birleşik Krallık’ın en zorlu düşmanlarına karşı görevimizi yerine getirmemizi mümkün kılmak için teknolojiler yaratan ve benimseyen ekiplerden sorumlu olacak. Operasyonlarımıza yönelik yıkıcı tehditleri fırsatlara dönüştürerek MI6'i dijital inovasyonun öncüsü haline getirecek” şeklinde tanımlanıyor.

Q’nun normalde bir kişi olduğu belirtiliyor ancak bazı kaynaklara göre Q aslında bir birim. İstihbarat servislerinin teknoloji gelişimlerinin takip edildiği ve teknolojiyle donatılmış istihbarat araçlarının üretildiği serviste görev almak isteyen birinin işi hayli zor olsa gerek. Özellikle yaratıcılık ve işlevsellik açısından el bombasına dönüşen dolma kalem yapmak ciddi bir hayal gücü gerektirir.

Richard Moore'un Türkiye ve dünyada en sevilen büyükelçi olarak tanındığını da belirtelim.

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