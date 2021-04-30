Yeni araştırmalara göre Türkiye’nin yargıya olan güveninin %30’lara gerilediği son dönemde, bir Türk hacker platformunda yayınlanan ilan herkesi şaşkına uğrattı. Türk hackerın 70.000 TL’ye yakalama, arama ve yurt dışına çıkış yasağını kaldırdığını söylediği ilana kaç kişinin başvurduğu belli değil.

Türk hacker forum sitelerinden birinde ortaya çıkan ilan görenleri şaşkına çevirdi. Yalnızca üyelikle görüntülenebilen ve sadece “güvenilir” kişilerin ilan açabildiği sitede verilen ilanda; 10 bin peşin, toplam 70 bin TL karşılığında hakkında yakalama, arama kararı bulunanlar ile yurtdışına çıkışı yasağı bulunanların yasaklarının kaldırılabileceği belirtildi.

İşlemin yapıldığı ilgili yılın 31 Aralık tarihine kadar bu yapılan işlemin “dayanacağı” garantisi veren hackerın bu süreci nasıl yürüttüğü bilinmiyor. Bununla beraber kamuoyu anketlerinde yargı sistemine güvenin düştüğü bu günlerde, Adli Bilişim Uzmanı ve avukat Levent Mazılıgüney “Demek bu yetenekte kişiler de bu illegal oluşumun içindeler. Çok vahim bir durum. Peki 'borsa' yapılanmalarına yönelmenin altında yatan nedenler nedir? Bir hukukçu olarak da son derece üzüldüğüm bir konudur. Yargıya güvenin ne kadar azaldığı herkesçe malum. Bu güvensizlik ortamında maalesef vatandaşlar yargıda problemlerinin olağan şekilde ve makul sürede çözülebileceğine ihtimal vermiyorlar. Öyle ki yargıda olumlu sonuç alanlara diğerleri farklı bakıyor ve acaba kimin adamı ya da kimlerle 'borsa' organizasyonuna dahil oldu diye düşünüyorlar” şeklinde açıklama yaptı.

'Parayı ödemeden kaçarsanız ne olabileceğini biliyorsunuz'

İlanı açan kişi, kendisinin olası bir dolandırılma durumuna sokulacağını anlarsa hizmeti alacak kişileri: “Kalan parayı vermeme kaçma gibi durumlarda ne olabileceğini zaten biliyorsunuz” şeklinde uyarıyor. İlanda ise şu ifadeler yer alıyor;

“Başlıkta okuduğunuz gibi şahıs üzerindeki yakalama, arama ve yurt dışı çıkış yasağı kararlarını kaldırabiliyoruz. Tamamen savcılık kararı ile resmi olarak aranmanız veya yakalamanız kaldırılıyor. Sizlere bununla ilgili karar yazısı veriyoruz. İşlemin yapıldığı sene sonuna yani 31 Aralık'a kadar dayanma garantisi veriyoruz. İşleyiş şu şekilde oluyor: Dosya ve TC bilgisini veriyorsunuz. Uygunluk durumuna göre size bilgi veriyoruz. Ankara'ya bir temsilci varsa vekilinizi (avukat) gönderiyorsunuz. Bizim vekilimiz ile buluşuyor dosyaya göre belirlenmiş ücretin varlığını tespit ediyor. İşlem öncesi Ankara'da savcılığın orada 10.000 TL alıp işlemi başlatıyoruz. Kararın size tesliminden sonra kalan parayı alıyoruz. (Kalan parayı vermeme kaçma gibi durumlarda ne olabileceğini zaten biliyorsunuz) Ortalama dosyalarda maliyetimiz 70.000 TL civarında dosyanın türüne ve adetine göre fiyatta değişiklikler olabilmektedir.”

Bugüne kadar kaç kişinin bu ilan aracılığıyla hizmet satın aldığı veya işlemin nasıl gerçekleştiği bilinmiyor. Levent Mazılıgüney bu kişilerin devlet aracılığıyla tespit edilip gerekli cezaların verilmesi gerektiğini belirtiyor.

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