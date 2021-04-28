Apollo 11 Ekibinden Michael Collins, Hayatını Kaybetti

Apollo 11 misyonu kapsamında Ay'a giden 3 kişilik ekipte yer alan ABD'li astronot Michael Collins, kanser nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Collins, Ay görevinde yer almasına karşın Ay'a ayak basmaması nedeniyle "tarihteki en yalnız adam" olarak nitelendiriliyordu.

20 Temmuz 1969'da Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı Apollo 11 ekibinde yer alan ABD'li astronot Michael Collins, 90 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele ettiği bilinen Collins'in vefat haberi ailesi tarafından Amerikan basınına duyuruldu.

1963 yılında astronotluk görevine başlayan Collins, Gemini ile üç gün süren bir yolculuk yapmış, başka bir roketle buluşma ve kenetlenme manevralarını yönetmiş ve iki defa uzay boşluğunda yürümüş olmasıyla biliniyor. Uzayda geçirdiği toplam süre ise 11 gün, 2 saat, 4 dakika, 43 saniye olarak kayıtlara geçmişti.

'Tarihteki en yalnız adam' olarak nitelendiriliyordu:

Neil Armstrong'un Ay'a ayak bastığı Apollo 11 misyonunun 3 kişilik ekibinde yer alan ABD'li astronot Michael Collins, Apollo 11'in komuta modülünde pilot olarak görev yapmıştı ve bazı kesimlerce "tarihteki en yalnız adam" olarak nitelendiriliyordu.

Apollo 11 uçuşuyla astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20.18'de (EEZ) Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar olurken, mürettabatın üçüncü üyesi olan Michael Collins ise bu sırada Ay yörüngesinde Armstrong ve Aldrin'i taşıyan modülle bir araya gelmek için beklemede kalmış ve Ay yüzeyine ayak basmamıştı.

Bugün hayatını kaybeden Michael Collins'in ardından, Apollo 11 ekibinden yalnızca 91 yaşındaki Buzz Aldrin hayatta kalmış oldu. Görev arkadaşı Collins'in vefat haberi üzerine Twitter hesabından paylaşım yapan Aldrin, "Sevgili Mike, her nerede olacaksan ol, bizi her zaman ustaca yeni zirvelere ve geleceğe taşıyacak ateşe sahip olacaksın. Seni özleyeceğiz. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.

Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçen Neil Armstrong ise 2012 yılında, 82 yaşındayken hayatını kaybetmişti.